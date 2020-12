BOBST : dévoile une nouvelle structure organisationnelle pour construire l'avenir du marché de l'emballage

Si vous ne pouvez pas visionner correctement cette vidéo, veuillez cliquer ici



La nouvelle vision de l'industrie dévoilée par BOBST en juin 2020, amorce une transformation profonde du secteur de l'emballage. Au sein de l'entreprise, la connectivité, la digitalisation, l'automatisation et la durabilité requises pour répondre aux besoins des propriétaires de marques, des imprimeurs et des convertisseurs, seront prochainement pilotées par deux nouvelles unités commerciales.

La nouvelle BU Impression et Conversion (anciennement Sheet Fed et Web Fed) dirigée par Stephan Maerz , développera des produits et des solutions. Chaque produit sera conçu dans un esprit entrepreneurial afin de mieux répondre aux besoins des clients et du secteur, permettant d'accélérer l'innovation, d'améliorer la qualité et, au final, d'augmenter la satisfaction client.

La BU Services et Performance (anciennement BU Services) dirigée par Julien Laran, continuera à fournir des services visant à maximiser le temps de production et à accroître les performances globales des sites de transformation. L'Internet des objets permettra aux convertisseurs de prendre des décisions basées sur des faits et d'optimiser l'ensemble de leur production. BOBST Connect jouera un rôle plus central dans l'accompagnement de nos clients.

Ces deux unités commerciales s'appuieront sur une organisation simplifiée, à la fois plus agile et plus accessible. Ces deux unités commerciales identiques (fonctionnant selon une approche par zone géographique et par secteur) desserviront des clients évoluant des secteurs des étiquettes, de l'emballage souple, des boîtes pliantes et du carton ondulé . De nouvelles synergies entre les machines et les services permettront de créer de nouveaux modèles commerciaux.

Raphaël Indermühle dirigera l'unité commerciale Impression et Conversion et Christian Falk prendra la tête de l'unité Services et Performance. Ces deux entités seront opérationnelles à partir du 1er janvier 2021.