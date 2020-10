06 octobre 2020

BOBST lance oneINSPECTION, une offre complète de contrôle qualité pour toutes les industries de l'emballage

BOBST a lancé oneINSPECTION, une offre intégrée et évolutive de solutions de contrôle qualité qui répond de manière proactive aux besoins des propriétaires de marques et des convertisseurs, faisant de l'emballage zéro défaut une réalité dans les secteurs des étiquettes, de l'emballage souple, de la boîte pliante et du carton ondulé. Cette nouvelle offre de contrôle qualité offrira également une importante valeur ajoutée aux conditionneurs, aux commerçants et aux consommateurs dans le cadre de la chaîne de valeur de l'emballage.



oneINSPECTION garantit un processus de qualité 'de bout en bout' basé sur les données, spécifiquement adapté à chaque secteur industriel et qui peut être déployé sur des chaînes de production existantes ou sur de nouvelles chaînes. C'est l'une des solutions phares développées par BOBST pour contribuer à façonner l'avenir du secteur de l'emballage, et une composante essentielle de BOBST CONNECT - une infrastructure ouverte hébergée dans le cloud offrant des solutions en matière de préimpression, production, optimisation des process, maintenance et accès au marché.

«Les propriétaires de marques et les convertisseurs sont confrontés à des marges et à des délais de plus en plus serrés, ce qui fait peser une pression énorme sur le contrôle qualité», souligne Alexandre Pauchard, directeur de la Recherche et du Développement du groupe. «Nous avons lancé oneINSPECTION pour alléger cette pression. La plupart des entreprises n'ont plus le luxe de dédier du personnel au contrôle de leurs processus d'emballage et de remplissage. C'est pourquoi nous proposons des solutions hautement numérisées, automatisées et totalement fiables, en ligne et hors ligne. Grâce à elles, les convertisseurs et les propriétaires de marques peuvent retrouver leur tranquillité d'esprit.»