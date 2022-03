BOBST : lance sa nouvelle gamme tout-en-un avec les modèles DIGITAL MASTER 340 et DIGITAL MASTER 510

Si vous ne pouvez pas visionner correctement cette vidéo veuillez cliquer ici



«Les développements en matière de fabrication d'étiquettes évoluent avec les besoins des propriétaires de marques, qui recherchent des convertisseurs capables de produire plus rapidement, plus efficacement et à des tarifs plus compétitifs. Dans ce contexte, la Plateforme tout-en-un de BOBST est la solution ultime, puisque les étiquettes imprimées numériquement peuvent être produites en qualité supérieure, avec une productivité exceptionnelle et à moindre coût, du très court aux tirages les plus longs», explique Patrick Graber, responsable du marketing stratégique.



«Avec la série DIGITAL MASTER, nous souhaitons résoudre les défis de nos clients alors qu'ils tentent de pallier au manque de main-d'œuvre qualifiée tout en passant à une production industrielle et à des tirages plus longs avec des équipements numériques, mais aussi d'apporter plus d'agilité et de flexibilité à l'atelier de production.»



La série sera disponible en largeurs d'impression de 340 mm (13,5 pouces) et 510 mm (20 pouces) dans un nouveau design optimisé pour une modularité totale, un fonctionnement amélioré et une maintenance simplifiée. Comme la MASTER DM5, elle permet l'impression, l'ennoblissement et la découpe en un seul passage, avec une intégration native transparente entre le moteur numérique à jet d'encre UV et les modules flexo et de façonnage. L'arrivée d'une version en 510 mm permettra d'étendre les domaines d'application déjà nombreux aux étiquettes de plus grande taille, aux marchés industriels et chimiques, aux enveloppes, aux manchons rétractables et à d'autres applications spéciales. La presse DIGITAL MASTER 510 permet d'obtenir un volume de production plus élevé, mais ne nécessite toujours que d'un seul opérateur.



Fonctionnant à des vitesses allant jusqu'à 100 m/min (328 pieds/min) à pleine résolution de 1200x1200 dpi en quatre ou six couleurs plus le blanc numérique en option, les presses de la série DIGITAL MASTER comblent l'écart entre les machines classiques numériques et flexo. La gamme est synonyme de flexibilité, de délais d'exécution rapides et de production d'étiquettes en ligne de bout en bout, alliée à une qualité et une productivité exceptionnelle dans des longueurs de tirage croissantes. L'architecture modulaire permet aux clients de configurer précisément la machine dont ils ont besoin - d'une version uniquement numérique à une configuration hautement personnalisée - en intégrant tous les modules disponibles en flexo en ligne. Elle permet également une mise à niveau ultérieure sur site.