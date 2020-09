BOBST lance une nouvelle imprimeuse hélio pour les matériaux souples: l'EXPERT RS 6003

«Chez BOBST, les technologies qui permettent d'optimiser les performances des machines et des processus pour répondre aux besoins du marché actuel, mais aussi de demain, sont constamment réactualisées », explique Jonathan Giubilato, responsable de la ligne de produits Héliogravure chez Bobst Italia. «Le marché de l'emballage souple exige des tirages de plus en plus courts, la production d'emballages multiversions, des solutions à la fois plus légères, plus minces et recyclables et une uniformité des couleurs à l'échelle mondiale. Et nous sommes prêts à aider nos clients transformateurs en leur apportant des solutions qui leur permettent d'accélérer la mise sur le marché tout en gagnant en qualité, en productivité, en agilité et en sécurité. Évidemment, la technologie hélio ne fait pas exception à la règle!»

Flexibilité et productivité sont les maîtres-mots de l'EXPERT RS 6003, dont la vitesse maximale peut atteindre 500 m/min et qui peut être configurée avec des cylindres d'impression avec ou sans arbre.

Les options de configuration ont été étendues au choix du système d'encrage, afin de garantir la meilleure qualité de produit possible en respectant toutes les exigences de production. Le système d'encrage «standard » MPI (Multi-Purpose Inking - encrage multifonction) ou le système HSM (High Speed Metering - dosage à haute vitesse), proposé en option, permettent tous les deux d'obtenir des impressions homogènes et reproductibles de très haute qualité, quelles que soient les conditions et avec tous types d'encres et de solvants.