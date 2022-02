BOBST : lance une nouvelle version e-commerce de sa célèbre plieuse-colleuse EXPERTFOLD 165

Déjà dotée d'une conception modulaire hautement configurable, offrant une flexibilité et une polyvalence sans égales sur le marché, la version 165 est équipée de deux nouveaux modules: POLYVACUUM et GYROBOX. Leur but est d'apporter une valeur ajoutée face à la pression du e-commerce. Déjà proposés sur les MASTERFOLD 170 et 230, ces deux modules uniques ont été spécifiquement conçus pour l'EXPERTFOLD 165 et sont désormais disponibles sur cette machine emblématique utilisée pour le pliage-collage des boîtes contrecollées. Ce lancement démontre l'approche de BOBST en matière de développement de produits et sa capacité à répondre aux besoins changeants des transformateurs d'emballage.

Pierre Binggeli, directeur de la ligne de produits Plieuses-colleuses de BOBST, précise: «Dans tout le secteur de la vente au détail, le commerce en ligne a connu une croissance exponentielle car les acheteurs se sont massivement tournés vers le Web pendant la pandémie. Les propriétaires de marques et les convertisseurs sont donc soumis à une pression accrue. Comme toujours, nous faisons évoluer nos produits pour répondre aux besoins des convertisseurs, ici et maintenant mais aussi pour l'avenir. Avec l'EXPERTFOLD 165 e-commerce, nous leur proposons une version dédiée de notre machine testée et éprouvée, dotée d'outils supplémentaires pour le commerce en ligne.»

GYROBOX est un système qui peut faire pivoter les poses à des angles allant de 0° à 180° dans le sens de la marche. Pour permettre aux transformateurs d'emballage de répondre aux exigences croissantes de l'e-commerce, GYROBOX fait pivoter les boîtes qui nécessitent normalement deux passages en un seul passage. Le système peut les faire pivoter de gauche à droite ou de droite à gauche, permettant de produire des boîtes complexes à des vitesses allant jusqu'à 250 m/minute. Même lorsque GYROBOX n'est pas utilisé, les poses peuvent être pliées et collées sans entrave à la pleine vitesse de production. Ce module unique et le POLYVACUUM permettent la production rapide et rentable de boîtes spéciales, augmentant encore le grand potentiel de diversification.

Raccourcir le délai entre les clics et la livraison est essentiel pour booster les ventes et offrir une bonne expérience client. Dans ce contexte, avoir la bonne machine peut donc faire toute la différence. «L'EXPERTFOLD 165 e-commerce produit une large gamme de boîtes dans une seule ligne de production, avec un rendement optimal, y compris pour les boîtes complexes. De plus, sa technologie simple à utiliser permet de réduire les temps de préparation et d'optimiser le temps productif, apportant encore plus de valeur ajoutée aux convertisseurs. Comme sur toutes les machines BOBST, la technologie complexe est simplifiée par une interface utilisateur conviviale et la configuration est facile. Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle machine puissante sur le marché, et de démontrer une fois de plus que BOBST est la référence en matière d'innovation dans l'emballage», conclut Pierre Binggeli.

Conçue pour soutenir la transformation numérique des convertisseurs d'emballages, la machine est dotée de la technologie d'automatisation MATIC et du contrôle à distance. La configuration simple et les changements de tâches rapides s'expliquent aussi par le fait que la plieuse-colleuse et ses différents modules sont gérés par le biais d'une IHM, permettant aux utilisateurs de sauvegarder et de retrouver les paramètres à la demande. Prête pour le passage à l'industrie 4.0, l'EXPERTFOLD intègre déjà Helpline plus et les Services connectés BOBST, qui, grâce à l'accès à distance, permettent un suivi de la production et une assistance rapides et efficaces. L'EXPERTFOLD 165 e-commerce répond ainsi parfaitement au besoin de diversification et de productivité, tout en rendant la transformation d'emballage plus rentable et évolutive.



