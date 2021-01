BOBST : lève le voile sur l'avenir de la production d'emballages flexibles lors d'un événement virtuel transnational

L'équipe de l'événement virtuel à San Giorgio Monferrato, en Italie. De gauche à droite : Ivano Andrighetto, spécialiste ventes produites ; Nanni Bertorelli, manager ligne de produit Coating & Laminating et Damiano Zinelli, spécialiste de processus, devant la contrecolleuse sans solvant BOBST NOVA SX 550 LAMINATOR dans le Centre de compétences de Bobst Italia



La contre-colleuse NOVA SX 550 est quant à elle l'outil de production idéal pour les transformateurs qui ont un grand besoin de flexibilité, et selon BOBST, elle devrait rapidement s'imposer comme la nouvelle référence sur le marché. Cette machine plug-and-play a été spécialement conçue pour atteindre trois objectifs ambitieux : une flexibilité d'utilisation inégalée, un haut niveau d'automatisation pour une machine compacte et une productivité hors pair. L'autre avantage de la NOVA SX 550 est qu'elle prête à relever les défis de l'industrie 4.0. Peu importe les longueurs de travail, les supports ou les types d'adhésif, cette incroyable machine compacte renforce la compétitivité de ses utilisateurs grâce à son fonctionnement rentable, fiable et respectueux de l'environnement.

La MASTER CI est synonyme de rendement optimal pour les applications d'impression flexo à tambour central, et incarne l'accent mis par BOBST sur la connectivité, la digitalisation, l'automatisation et la durabilité. Elle associe technologies de pointe et innovations de rupture en matière d'impression flexo pour offrir une productivité, une stabilité et une flexibilité exceptionnelles, quel que soit le niveau d'expérience de l'opérateur. La robotique avancée garantit un réglage entièrement automatique de la presse, et elle bénéficie d'un flux de production numérisé du fichier au produit fini, avec la création d'un jumeau numérique des bobines produites. Sa conception modulaire permet une installation et une mise en service rapides (en moins de 4 semaines).

«Ces produits offrent un niveau de performance en impression flexo et en contre-collage qui permettra aux transformateurs de préparer sereinement leur production d'emballages souples pour l'avenir », ajoute Jean-Pascal Bobst. «Nous préférerions bien sûr rencontrer nos clients en personne, mais nous avons été ravis de pouvoir démontrer les capacités de ces machines via une plate-forme numérique connectée en ligne. En matière d'emballages souples, BOBST dispose de la gamme de solutions la plus large du marché. Cette gamme aidera nos clients à exceller dans le contexte actuel et à préparer l'avenir, quelles que soient les évolutions du secteur au cours des prochaines années.»



