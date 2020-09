01 septembre 2020

BOBST mène la transformation numérique dans le secteur de la boîte pliante grâce au lancement de nouvelles technologies connectées

Une combinaison de nouvelles technologies visionnaires de BOBST apportera des niveaux inédits d'automatisation et de transformation numérique aux convertisseurs de la boîte pliante désireux d'améliorer la flexibilité et l'efficacité de leurs processus de découpe. La presse de découpe à plat MASTERCUT 106 PER, associée au nouvel outil numérique de gestion des travaux TooLink, reflète la nouvelle vision de BOBST, dévoilée en juin dernier: celle d'un système de production d'emballages entièrement connecté.



Bodo Junge, Directeur Marketing Produit de la division Boîte Pliante de BOBST, a déclaré à ce propos: « Pour nous, connectivité, numérisation, automatisation et durabilité sont les piliers de la production d'emballages aujourd'hui et à l'avenir. In fine, notre vision de l'industrie est d'aider les convertisseurs à s'adapter et à répondre rapidement aux exigences, en constante évolution des propriétaires de marques.

«Avec ces quatre piliers à l'esprit, BOBST ambitionne de créer une chaîne d'approvisionnement d'emballage sans faille, où machines et outillage communiqueront entre eux pour offrir une qualité et des performances optimales, tout en réduisant les erreurs, le gaspillage et les coûts à chaque étape. Le lancement de nouveaux systèmes intelligents, tels que notre plateforme de workflow basée sur le cloud BOBST Connect et TooLink, complète et améliore l'automatisation des usines et des machines à des niveaux jamais vus auparavant.»

La MASTERCUT 106 PER est une presse à découper de dernière génération, dotée d'un niveau d'automatisation et de capacités de production encore plus élevés que ceux de sa version précédente, déjà leader du marché. Sa nouvelle conception en fait la presse à découper la plus ergonomique et automatisée d'aujourd'hui. Ses nombreuses fonctionnalités innovantes sont également une traduction de la vision BOBST.

Il s'agit de la seule presse à découper au monde qui peut être réglée à partir d'un seul point de contrôle. Grâce à l'automatisation des fonctions et des réglages, «de l'alimentation à la réception», son fonctionnement requiert une intervention minimale de l'opérateur. Le réglage des outils d'éjection et de séparation de poses est désormais entièrement automatisé grâce au nouveau système Matic Plus, qui utilise des caméras pour mesurer la position des outils et les aligne ensuite automatiquement en repérage de la feuille imprimée. La détection des bourrages et son paramétrage sont également entièrement automatisés sur cette nouvelle machine, tout comme le dispositif non-stop du module de réception.

Bodo Junge ajoute: «La MASTERCUT 106 PER fait preuve d'un niveau d'automatisation inédit, sans équivalent sur le marché. Les nouvelles fonctionnalités permettent une réduction considérable du temps de réglage (de 15 minutes), et donc d'optimiser les temps de calage, un facteur crucial pour les lignes de production actuelles. Son niveau d'automatisation exceptionnel fait de cette machine l'outil de découpe le plus productif pour les tirages courts comme pour les tirages longs, donnant aux fabricants la possibilité d'accepter tous types de travaux, indépendamment de la longueur du tirage.»