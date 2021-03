BOBST : fait toute la différence

Mr. Arkadiusz Nitkowski, Armapak



Aujourd'hui, chez Armapak les équipements reposent sur la technologie BOBST et répondent aux besoins des clients les plus exigeants, notamment dans les secteurs des produits laitiers, de l'électronique, de l'alimentation et de l'automobile. Ces machines de pointe permettent à l'entreprise de traiter toutes les commandes dans les délais prévus, en moyenne 40 millions de boîtes de petit et moyen format par an, pour un volume moyen de 5 000 à 25 000 boîtes par commande.

L'eldorado de la production laitière

La province de Podlaskie, où est implantée Łomża, est un véritable Eldorado des produits laitiers : trois grandes coopératives laitières, à savoir Mlekovita, Mlekpol et Piątnica, ont leur siège social dans un rayon de 50 km autour de la ville, et approvisionnent des épiceries réparties dans tout le pays. Difficile d'imaginer meilleur environnement pour un fabricant d'emballages en carton ondulé, et ce d'autant plus que l'un des co-fondateurs d'Armapak, Marcin Truszkowski, était auparavant directeur commercial dans l'industrie laitière ! « Cela nous a ouvert de nombreuses portes », concède son partenaire commercial Arkadiusz Nitkowski.

« Avec Marcin, nous avons commencé par des emballages de poissons fumés vendus en Pologne et en Europe, cette entreprise fait d'ailleurs toujours partie de nos clients. À l'époque, nous utilisions une pelliculeuse des plus basiques. Assez rapidement, nous avons commencé à proposer nos produits aux producteurs laitiers, qui se sont avérés être les principaux destinataires de nos emballages. Nous avons acheté une imprimeuse flexo à une seule couleur, mais c'était une goutte dans l'océan de nos besoins. C'est pourquoi en 2014, nous avons décidé de solliciter un financement de l'UE », indique Arkadiusz Nitkowski. En 2015, l'entreprise obtient une première subvention de l'UE, qui permet à Armapak d'acquérir une presse de découpe à plat BOBST VISIONCUT 1.6 de BOBST, et trois machines d'autres fournisseurs : une plieuse-colleuse, un traceur de découpe et un traceur d'impression numérique.

La qualité n'a pas d'âge

« La première fois que nous avons considéré l'investissement dans une machine BOBST, c'était fin 2012-début 2013. Tout le monde disait que les produits BOBST étaient de qualité, mais chers. À l'époque, Armapak utilisait déjà une machine BOBST, une presse à découper de 1961 sans section de nettoyage, qui fonctionnait parfaitement, se souvient Arkadiusz Nitkowski. Mais la qualité n'a pas d'âge, et les machines de ce fabricant suisse en sont la plus belle preuve. »

Pour une entreprise qui venait de fêter son 5ème anniversaire, le choix de solutions haut de gamme aurait pu sembler risqué. Mais pour les propriétaires d'Armapak, la décision d'effectuer cet investissement coûteux est apparue comme une évidence pour mener à bien d'ambitieux projets de croissance : « Dès le départ, nous avons réinvesti chaque centime dans cette entreprise. Dans un marché concurrentiel, il faut se démarquer pour survivre ! Ces machines de pointe, généralement utilisées par de grandes entreprises et non par des PME privées, sont devenues la marque de fabrique de notre société. »

La presse à découper BOBSY VISIONCUT 1.6 est arrivée dans l'usine en mai 2016. « C'était comme passer d'une Dacia à une Mercedes. Notre capacité de production a considérablement augmenté, tout comme la qualité et la répétabilité des emballages, souligne Arkadiusz Nitkowski. - Deux mois seulement après l'achat de la BOBST VISIONCUT 1.6, nous avons dû faire de la place pour une autre machine BOBST : cette fois-ci une DRO 1628, une ligne de découpe rotative 4 couleurs dotée d'un empileur et de quatre sections de séchage, également achetée avec l'aide d'une subvention de l'UE. » Selon le copropriétaire d'Armapak, l'ensemble de l'investissement a été géré avec la plus grande efficacité. « Il était primordial que le fabricant dispose d'une succursale locale à Łódź, qui assure les interventions de maintenance et d'assistance par des techniciens polonais disponibles sur simple appel téléphonique. BOBST est très flexible et s'adapte aux besoins des clients en proposant des programmes de formation aux moments qu'ils jugent opportuns.

Avant de prendre la décision d'acheter la ligne de découpe DRO, il a visité avec des commerciaux BOBST plusieurs sites de transformation en Suisse, en Italie et en Pologne ; il devait s'assurer que la machine était capable de gérer l'impression sur carton couché. « Nous avons décidé de l'acheter car nous étions convaincus par ses capacités et nous nous sommes dit que pour la maintenance, il serait plus pratique d'avoir des machines fournies par un seul et même fabricant », explique Arkadiusz Nitkowski. L'utilisation de la machine elle-même est également plus simple : la plus grande machine de toute l'entreprise ne nécessite que deux opérateurs !