BOBST : récompense un inventeur pour sa technologie de détection de gaufrage révolutionnaire

Mr. Matthieu Richard, Expert Optical Microsystem Engineer.

La technologie de détection de gaufrage est une solution de capture d'image capable de contrôler une structure en relief et d'en déterminer la position précise. Fait intéressant, cette mesure précise peut être effectuée sur une grande variété de supports différents, tels qu'une surface mate, vernie, brillante ou sombre, laquée ou métallisée. Cette technologie ouvre la voie pour pousser encore plus loin la précision de mesure sur différents types de machines BOBST. Désormais, l'intégration du contrôle qualité lors de la production contribue à garantir la meilleure qualité possible et permet à nos clients de livrer un emballage zéro défaut.



La qualité est l'un des principaux facteurs de différenciation dans l'industrie de l'emballage. Naturellement, d'autres facteurs entrent aussi en ligne de compte (rentabilité, durabilité, délais). Mais au final, si l'emballage ne passe pas le test de qualité, il peut mettre en péril tout un tirage, et, du même coup, la relation avec un client. Dans certains secteurs (les produits pharmaceutiques, par exemple), des défauts d'emballage peuvent avoir des conséquences encore plus importantes.

Lors de la remise de son prix, Matthieu a déclaré: «Je suis ravi d'obtenir cette distinction et de voir mon travail ainsi reconnu. Il témoigne de la créativité des membres de mon équipe, qui m'ont aidé à développer la technologie de détection de gaufrage et ont contribué à en faire un succès pour nos clients et pour BOBST.

BOBST est une entreprise très attachée à l'innovation et à la créativité. Elle cherche sans cesse à créer de nouvelles technologies qui permettent à nos clients d'être les meilleurs dans leurs domaines et les avantagent clairement pour répondre aux besoins actuels et futurs des fabricants d'emballages du monde entier. Le programme Innovator Award permet aux employés de s'engager autour de la vision de BOBST en vue de construire une industrie plus connectée, numérisée, automatisée et durable, tout en valorisant leur contribution à l'innovation.»

Bobst Mex SA, Suisse