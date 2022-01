BOBST : présente la toute nouvelle NOVAFOLD, complétant ainsi son équipe ultime du pliage-collage.

BOBST NOVAFOLD 50|80|110

Cette nouvelle gamme de machines bénéficie également d'une configuration rapide sur tous les types et pratiquement tous les formats de boîtes à 4 et 6 coins, produites à des vitesses pouvant atteindre 18 000 boîtes par heure. L'interface homme-machine (IHM) permet l'enregistrement des réglages, le positionnement automatique et la commande à distance, pour une précision accrue et des changements de travaux plus rapides.

La BOBST NOVAFOLD peut également être dotée du dispositif complémentaire ACCUEJECT, qui offre une meilleure assurance qualité. Compatible avec tous les systèmes d'application de colle couramment utilisés, ACCUEJECT éjecte automatiquement les boîtes qui ne répondent pas aux spécifications de contrôle qualité. Le dispositif garantit une éjection à 100% des boîtes défectueuses à pleine vitesse et permet de fournir des produits finis homogènes et de haute qualité.

Comme le souligne M. Binggeli, «le marché recherche avant tout des machines solides et fiables associant qualité, efficacité et une conception suffisamment robuste pour répondre à toutes les attentes des clients. Et c'est précisément ce que les machines BOBST offrent aux convertisseurs. En alliant une fiabilité et des performances hors pair, la NOVAFOLD incarne parfaitement l'essence de l'expertise BOBST: une ergonomie conviviale, la réduction des déchets et des performances optimales.»

Pour permettre aux professionnels de découvrir la machine et l'étendue de ses capacités, BOBST organise des démonstrations sur site et virtuelles qui peuvent être réservées sur le site internet du groupe.



Bobst Mex SA, Suisse