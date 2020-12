BOBST : revient sur une année très particulière et reste déterminé à façonner l'avenir du secteur de l'emballage pour 2021 et au-delà

BOBST FFG 8.20 EXPERTLINE



Pour le carton ondulé, nous avons franchi un cap important avec notre presse de découpe à plat VISIONCUT 1.6 en vendant notre 300ème machine. Nous avons continué à investir dans notre portefeuille et avons optimisé nos machines, notamment la gamme de plieuses-colleuses EXPERTFOLD 145-165 dont le temps de réglage a été réduit de 20 % et qui offre encore plus de flexibilité et de précision pour les emballages en carton ondulé, et la FFG 924 NT RS, à laquelle nous avons ajouté un slotter à double tête, qui permet de traiter deux boîtes en une seule opération, augmentant considérablement la flexibilité et la productivité (jusqu'à 40 000 boîtes/heure).

Dans un marché porté par la croissance de l'e-commerce, la FFG 8.20 EXPERTLINE est restée notre best-seller. La FFG 8.20 intègre désormais la fonction « Pliage fluide », qui améliore la qualité du pliage et garantit des tolérances de pliage supérieures aux spécifications standard. Pour la production d'emballages à haute finesse graphique, nous avons observé en 2020 un intérêt croissant de nos principaux clients pour la technologie THQ FlexoCloud. La solution d'impression à gamme étendue (oneECG), capable de couvrir 95 % de la gamme chromatique, permet aux convertisseurs d'étendre la technologie flexo à de nouveaux marchés en s'appuyant sur leurs équipements existants, en préservant leurs investissements et en contribuant plus efficacement au développement durable.

Nous poursuivons notre développement en Chine, avec notamment une importante commande d'une FFG 8.20 et de deux preses à découper e-LINE (conçues et fabriquées en collaboration avec Eterna) par Zhejiang Dashengda, l'un des plus grands fabricants chinois d'emballages en carton et carton ondulé. Nous avons également vendu notre première FFG 8.20 DISCOVERY au Royaume-Uni, à un spécialiste de la production de feuilles appelé Manor Packaging, qui, grâce à une automatisation accrue, bénéficie désormais d'un avantage concurrentiel majeur sur son marché.

En 2021, nous prévoyons à nouveau une augmentation des cycles de production courts à plus haute valeur ajoutée et des emballages premium, qui se traduira par des volumes plus faibles et la nécessité pour les convertisseurs de réduire leurs coûts et de recourir davantage à l'automatisation. Nous tablons sur une croissance solide en Asie, en particulier en Chine, portée par l'augmentation des revenus des ménages et le développement de la vente de produits traditionnelle et de l'e-commerce. En termes de produits, nous pensons que le SPEEDPACK, la nouvelle empaqueteuse révolutionnaire entièrement automatique qui regroupe soigneusement les boîtes par lots lorsqu'elles sortent de la plieuse-colleuse, va devenir la nouvelle référence du secteur.