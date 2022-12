Bobst : Approbation de la décotation des actions nominatives de Bobst Group SA de SIX Swiss Exchange

13 décembre 2022 - Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Approbation de la décotation des actions nominatives de Bobst Group SA de SIX Swiss Exchange

Le 21 novembre 2022, Bobst Group a soumis auprès de SER une requête de décotation de ses actions nominatives de la SIX Swiss Exchange. Par décision du 12 décembre 2022, SER a approuvé la décotation des actions de Bobst Group d'une valeur nominale de CHF 1.- chacune. La date de décotation a été fixée au 30 décembre 2022. Le dernier jour de négoce auprès de la SIX Swiss Exchange sera le 29 décembre 2022.

Suite à la décotation, les actions de Bobst Group seront négociables via une plateforme suisse de négoce over-the-counter (OTC).

Bobst Group SA, Mex, Suisse / JBF Finance SA, Buchillon, Suisse

Document PDF à télécharger

Communiqué de presse

Prochaines communications

À propos de BOBST

Nous sommes l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'équipements et de services destinés au traitement de substrats, à l'impression et au façonnage pour les industries de l'étiquette, de l'emballage flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé.

Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 50 pays, possède 19 sites de production dans 11 pays et emploie plus de 5 800 personnes dans le monde. Elle a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de CHF 1.563 milliard sur l'exercice de 2021.

Renseignements

Relations investisseurs et médias

Stefano Bianchi

Tel. +41 21 621 27 57

E-mail: investors(at)bobst.com

Disclaimer

Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks relate to factors that are beyond BOBST's ability to control or estimate precisely, such as, in particular, future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise.