Bobst : Augmentez l'efficacité du pliagecollage avec le nouvel empaqueteur automatique SPEEDPACK de BOBST

«Cette solution pionnière réunit une large gamme de fonctionnalités BOBST brevetées, conçues pour éliminer les contraintes du processus d'emballage et réduire les déchets tout en optimisant la précision et l'efficacité opérationnelles. Chez BOBST, nous pensons que les technologies et les processus automatisés sont essentiels pour assurer l'évolution et la pérennité de l'industrie de l'emballage. Et le SPEEDPACK incarne parfaitement cette vision.»

Les boîtes pliées et collées sont automatiquement comptées, empilées et regroupées par paquets parfaitement formés et prêts à être palettisés.

Si vous ne pouvez pas visionner correctement cette vidéo veuillez cliquer ici Cet empaqueteur automatique, adapté aux modèles EXPERTFOLD 145/165, EXPERTFOLD 170-350 et MASTERFOLD 170-350, prend en charge tous les types de boîtes, boite normale, boîte à fond à fermeture automatique et de boîte à 4 ou 6 coins, qu'elles soient en carton ondulé ou contrecollées.

Le SPEEDPACK offre de nombreux avantages aux opérateurs et optimise le retour sur investissement des fabricants et des convertisseurs. Capable de traiter un nombre inégalé de lots par heure et avec des temps de réglage très courts, il peut augmenter la productivité jusqu'à 25%, sans aucun compromis sur la qualité des boîtes.

Pour les opérateurs des machines, le processus automatisé élimine le besoin de regrouper les lots et de transporter des charges lourdes vers des machines de cerclage hors ligne. La charge de travail est réduite de 60% car l'ensemble de la ligne peut être gérée par un seul opérateur et les risques de blessures, notamment de troubles musculosquelettiques, sont éliminés. Très ergonomique, le SPEEDPACK permet une utilisation simple et en toute sécurité sur le site de production. Ses grandes portes de sécurité transparentes offrent un accès aisé et une visibilité optimale sur l'ensemble de la machine pour les réglages et la production. De plus, l'interface homme-machine (IHM) BOBST intégrée au SPEEDPACK permet d'automatiser entièrement les réglages, ce qui simplifie et accélère le traitement des commandes répétées - les changements de tâche peuvent s'effectuer en 10 minutes.

Comme le résume M. Binggeli, «le SPEEDPACK est un périphérique polyvalent qui donne aux convertisseurs et aux fabricants plus de contrôle sur l'ensemble du flux de travail ; ils gagnent ainsi en flexibilité et en agilité, deux atouts essentiels dans un secteur évoluant aussi rapidement que le nôtre.»



Bobst Mex SA, Suisse