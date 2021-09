Bobst : Changements au sein du Comité de direction du groupe Bobst

15 septembre 2021 - Publicité événementielle conformément à l'art. 53 RC

Changements au sein du Comité de direction du groupe Bobst

Bobst Group communique des changements à la tête de ses deux business units:

Après plus de 10 ans de service dévoué au sein du Comité de direction du groupe Bobst, soutenant la transformation du Groupe et ses ambitions 2025 et dirigeant ses équipes avec passion et professionnalisme, Stephan März, Responsable de la Business Unit Printing & Converting, a décidé de quitter l'entreprise et de recentrer ses activités professionnelles en dehors de BOBST dans les mois à venir.



À compter du 1er janvier 2022,

Alain Berger

Actuellement Responsable des lignes de produits dorure à chaud, découpage, pliage-collage et contrecollage, M. Alain Berger, 50 ans et de nationalité suisse, succédera à Stephan März à la tête de la Business Unit Printing & Converting.

Depuis plus de 8 ans, Julien Laran, Responsable de la Business Unit Services & Performance, contribue au développement de ses équipes et de la Business Unit avec dévouement et professionnalisme. Il a décidé de quitter BOBST et de rejoindre une autre entreprise en tant que CEO et actionnaire.



À compter du 1er janvier 2022,

Raphaël Indermühle

Actuellement Responsable de Vente Business Unit Printing & Converting, M. Raphaël Indermühle, 55 ans et de nationalité suisse, succédera à Julien Laran à la tête de la Business Unit Services & Performance.



Stephan et Julien laisseront tous deux un grand héritage derrière eux car ils ont beaucoup contribué au cours des dernières années à développer et à transformer les services de BOBST, permettant d'en faire une référence mondiale. Tout en accompagnant la transformation du Groupe, ils ont également activement participé à l'atteinte des résultats financiers de l'entreprise et à sa réussite globale. Nous leur souhaitons plein succès dans leurs nouvelles activités.



