Bobst : Depuis 20 ans, trois générations de POWER REGISTER démontrent la maîtrise d'innovation de BOBST

18 septembre 2020

Depuis 20 ans, trois générations de POWER REGISTER démontrent la maîtrise d'innovation de BOBST

Il y a 20 ans, BOBST lançait son système POWER REGISTER ® sur le marché de l'emballage. Le système d'alimentation des feuilles « sans contact », alors une première dans le secteur, possédait des capacités qui restent à ce jour inégalées. Conçu pour permettre un positionnement précis des feuilles imprimées avant la découpe, il faisait partie intégrante de la SPRINTERA 106 PER, qui offrait des performances d'impression et de repérage incomparables pour une qualité de produit optimale.

En réduisant le temps de réglage et en supprimant les arrêts machine liés à l'alimentation, le POWER REGISTER améliore considérablement la productivité et les cadences des clients.

Ses fonctions initiales, dont la correction latérale de la pile, le contrôle du repérage latéral et longitudinal des feuilles traitées, la détection des doubles feuilles et la synchronisation automatique de l'arrivée des feuilles, ont été régulièrement améliorées et de nouvelles technologies ont été intégrées au système du POWER REGISTER au cours des deux dernières décennies.

Bodo Junge, directeur marketing produit de la division Boîte pliante de BOBST , précise : «Notre mission a toujours été d'aider nos clients à atteindre l'excellence opérationnelle en termes de productivité, d'efficacité et de réduction des déchets. Lors du lancement du POWER REGISTER il y a 20 ans, BOBST avait déjà un temps d'avance et aujourd'hui, grâce à cette quête constante d'innovation, il reste une technologie inégalée qui offre à nos clients un immense avantage concurrentiel.»

Quand le POWER REGISTER II a été commercialisé en 2012, il disposait non seulement d'un programme de réglage plus simple, mais il pouvait aussi traiter une plus large gamme de substrats, dont les films transparents, noirs, métallisés ou vernis. Il offrait également plus de flexibilité en termes de formats de travaux en permettant le repérage avec lecture du bord de la feuille, et notamment des éléments frontaux et latéraux, ou de l'impression elle-même.

Sa fonction innovante de repérage par le dessous permet aux opérateurs de convertir le carton contrecollé à micro-cannelures avec une qualité et une précision optimales. Le pliage inversé des feuilles améliore non seulement la pose elle-même, mais facilite également le traitement en aval (notamment le pliage et le collage), optimisant l'efficacité de la ligne de production.

À Drupa 2016, BOBST a dévoilé son POWER REGISTER de troisième génération sur la presse de découpe à plat MASTERCUT 106 PER. Grâce à une automatisation accrue et à son aptitude à traiter tous les matériaux à des vitesses très élevées, il offre une précision et des performances remarquables pour l'industrie. Cette dernière version dispose d'une plage de correction plus étendue à l'avant de la feuille (65%), ce qui permet de réduire de 80% les arrêts de production et garantit un repérage sans aucun contact avec le bord de feuille.

Aujourd'hui, tous les systèmes POWER REGISTER sont équipés de la fonction d'auto-apprentissage qui étalonne automatiquement ses caméras en fonction de l'impression présente sur la feuille. Elle élimine ainsi les risques d'erreur humaine et accélère les réglages tout en facilitant les changements de travaux pour l'opérateur. Comme son prédécesseur, le système est doté d'une fonction optionnelle de lecture des impressions par le dessous pour un meilleur traitement des feuilles contrecollées.

Le POWER REGISTER est disponible sur une large gamme de presses à découper BOBST, dont la MASTERCUT 106/145 PER, l'EXPERTCUT 106/145 PER et la VISIONCUT 106 PE/145 PER, ainsi que sur la presse de dorure à chaud MASTERFOIL 106 PR.

Bodo Junge ajoute : «Le POWER REGISTER a clairement apporté une plus-value aux chaînes de production du monde entier ; aujourd'hui, il reste un symbole des capacités d'innovation de BOBST et fait toujours figure de précurseur dans l'industrie. Ce système sophistiqué et intelligent offre aux opérateurs une qualité jamais atteinte auparavant et une précision incomparable.»





Bobst Mex SA, Suisse