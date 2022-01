Bobst : Etipresse choisit BOBST pour partenaire privilégié afin d'offrir un avenir plus radieux à l'impression numérique à jet d'encre

De gauche à droite: Mr Amarilio Junior, M. Amarílio Botas et M. Miguel Botas d'Etipresse

L'entreprise familiale Etipresse Indústria De Rótulos e Etiquetas a été fondée en 1994 et est aujourd'hui dirigée par le propriétaire et gérant Amarílio Botas, avec Paulo Santos pour bras droit, Maria Luísa Botas, son épouse, ainsi que leurs fils Miguel et Amarilio. Elle se situe à environ une demi-heure de route du centre de Lisbonne, dans la zone industrielle de Catrapona, où elle produit des étiquettes en couleur et unies pour un large éventail de clients des secteurs alimentaire, laitier, cosmétique, pharmaceutique, entre autres.

La première initiative d'impression d'étiquettes à jet d'encre a été lancée en 2015 lorsqu'Etipresse a acheté une mini presse numérique 18 m/min et une découpeuse laser, ce qui lui a permis de faire ses premiers pas sur la voie de croissance plus rapide en étant en mesure d'accomplir des missions plus petites à une marge bénéficiaire très saine.

Cinq ans plus tard, alors que la pandémie s'installait en 2020, M. Botas a décidé qu'il était temps de franchir un cap et d'introduire une puissance de jet d'encre industrielle avec une vitesse nettement supérieure et la meilleure qualité de sa catégorie. Des recherches en ligne ont rapidement orienté l'entreprise vers BOBST et l'équipe a commencé à étudier sérieusement la technologie Mouvent. Le résultat: une visite de démonstration en Suisse où elle a pu voir la presse mise à l'épreuve et exécuter des travaux réels pour prouver les excellentes performances, la vitesse élevée et la qualité d'impression exceptionnelle de la machine.

«Après avoir visité le centre de compétences BOBST de Mex afin de véritablement connaître la machine à jet d'encre numérique et la découvrir en action, il n'a pas été difficile d'opter pour cette presse », explique M. Botas avec détermination. « Le modèle BOBST Mouvent LB701-UV est notre plus gros investissement à ce jour, et il a été réalisé avec un objectif bien précis : poursuivre notre modernisation numérique, qui est selon nous l'avenir en matière d'arts graphiques.»