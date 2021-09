Bobst : Grâce à la presse à découper NOVACUT 106 E de BOBST, Siemer Verpackung franchit une nouvelle étape dans le domaine de la découpe à plat

L'interface utilisateur intuitive avec écran tactile

Dans le cadre de l'optimisation de la SP 102 E, l'oxydation du sommier, du châssis et des platines de la presse a été éliminée à l'aide d'un outil breveté et de produits nettoyants spéciaux certifiés NSF. Le modèle SP 102 E a toujours bénéficié d'une maintenance préventive dans le cadre des Services Maintenance Plus de BOBST, qui minimise la probabilité d'arrêts imprévus de la machine.

La NOVACUT 106 E est connectée au service Remote Service Helpline Plus de BOBST. Avec les applications de productivité Remote Monitoring et Downtime Tracking, l'entreprise surveille les données de processus et analyse les causes en cas de panne de la machine. Elle achète des pièces de rechange et d'usure via MyBOBST, même si aucune pièce de rechange n'a été nécessaire pour la NOVACUT 106 E jusqu'à présent. Maren Grondey: «BOBST offre à ses clients un large éventail d'options pour tirer le meilleur parti de l'efficacité, de la qualité et de la flexibilité de sa technologie de production.».

Bobst Mex SA, Suisse