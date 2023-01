Bobst : Grigeo Packaging booste sa croissance grâce aux lignes de production de carton ondulé BOBST

De gauche à droite: Giedrius Valdemaras, Directeur de la technologie et de la gestion de projet, Modestas Skierus, Directeur technique, Otonas Valiušis, Directeur général.

Fondé en 1823, le groupe d'entreprises Grigeo AB fabrique une large gamme de mouchoirs en papier, de contenants et de plateaux alvéolés, ainsi que des produits en carton ondulé et en panneaux de fibre. Le groupe compte 5 sociétés en Lituanie: Grigeo AB, Grigeo Packaging UAB, Grigeo Klaipèda AB, Grigeo Baltwood UAB et Grigeo Recycling UAB, auxquelles s'ajoute Mena Pak AT, en Ukraine.

Depuis dix à douze ans, une montée en puissance des investissements a permis de moderniser et d'agrandir la division Grigeo Packaging, spécialisée dans le carton ondulé. En 2012, un nouveau site industriel doté de nouvelles lignes de fabrication et de traitement du carton ondulé a été mis en service afin d'accélérer la production. Et depuis 2016, quatre machines BOBST ont été achetées pour optimiser la qualité des produits et offrir plus de valeur ajoutée aux clients. Grâce à ces investissements, l'entreprise a connu une croissance rapide, comme en témoigne la forte augmentation du volume de production, qui a été multiplié par plus de 15 entre 2009 et 2021.

«Nos premières machines BOBST nous ont fourni une aide précieuse pendant plusieurs décennies et sont toujours aussi efficaces, alors quand nous nous sommes lancés dans ce projet d'investissement, nous savions vers qui nous tourner ! Nous avons toujours besoin de machines très performantes et offrant un rendement et une qualité supérieurs, et nous avons choisi BOBST car c'est un fournisseur de confiance et ses machines sont considérées comme les meilleures du marché», explique le PDG Otonas Valiušis, qui a intégré l'entreprise en 2005.

Passer à la production en ligne

La première étape de ce projet ambitieux a consisté à investir dans un combiné BOBST FFG DISCOVERY 8.20 en 2016 pour élargir le champ des applications prises en charge. Cet investissement a été complété par un nouveau système d'alimentation automatique des feuilles, des équipements de ficeleuse pour les cartons et des solutions de palettisation semi-automatiques destinés à maximiser l'efficience de la production. Conviviale et hautement productive, la FFG permet de produire jusqu'à 18 000 boîtes/heure avec une excellente reproductibilité, réduisant ainsi le coût total de possession.

«FFG 8.20 DISCOVERY de BOBST a plus que répondu à nos attentes, en doublant quasiment notre capacité et en nous permettant d'ajouter de nouvelles solutions à notre ligne de produits pour répondre aux exigences du marché», indique Modestas Skierus, le directeur technique du groupe, qui a intégré l'entreprise en 2012 avec un diplôme en génie mécanique.

En 2018, Grigeo Packaging a installé dans son atelier ajouté une presse à découper BOBST Autoplatine® EXPERTCUT 1.6 PR et une presse en ligne FLEXO 160-2 VISION pour développer l'activité en produisant des emballages de très haute qualité. Enfin, l'année dernière, l'entreprise a ajouté un séparateur de poses BREAKER 2 FLAT TRACK, qui forme automatiquement des couches complexes prêtes à être palettisées, afin d'assurer une qualité de produit fini optimale.