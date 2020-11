05 novembre 2020

Bobst Group: revue de l'activité et perspectives pour l'année 2020 - Conférence en ligne pour les analystes financiers et les médias de ce jour

Les restrictions de voyage et les mesures de quarantaine en vigueur ont une incidence sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel (EBIT) de l'année 2020; elles ont également un impact sur la capacité du Groupe d'installer des machines, de même que sur la reconnaissance du chiffre d'affaires. Si les frontières entre les pays restent ouvertes et que les déplacements en avion restent possibles, le Groupe s'attend à un chiffre d'affaires annuel d'environ 1.3 milliard de francs. Le résultat opérationnel (EBIT) du Groupe devrait être positif, même avant l'impact non récurrent favorable sur le résultat opérationnel (EBIT) d'environ 20 millions de francs, relatif à la vente de biens immobiliers en Amérique du Nord conclue en 2020.

Les objectifs financiers à long terme visant un résultat opérationnel (EBIT) d'au moins 8% et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) d'au minimum 20% sont confirmés.



Bobst Group SA, Mex, Suisse

Communiqué de presse

Presentation

Prochaines communications

Conférence en ligne de ce jour

Une conférence en ligne pour les analystes financiers et les médias aura lieu aujourd'hui, le 5 novembre 2020, à 10h30. La présentation ainsi que les traductions en français et en anglais de ce communiqué de presse seront disponibles sur le site web du Groupe investors.bobst.com, dès 06h00.

Renseignements

Relations investisseurs et médias

Stefano Bianchi

Tel. +41 21 621 27 57

E-mail: investors(at)bobst.com

Disclaimer

Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks relate to factors that are beyond BOBST's ability to control or estimate precisely, such as, in particular, future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise.