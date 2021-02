Bobst : India franchit un cap majeur avec la sortie de la 1 000e plieuse-colleuse issue de sa chaîne de production

Ajanta Print Arts est une entreprise d'emballage familiale de troisième génération qui produit du contrecollé, des boîtes pliantes, des emballages en plastique, des plaquettes thermoformées et des emballages prêts à l'emploi pour les marchés de l'alimentation, des produits pharmaceutiques et d'hygiène, et des produits de grande consommation. Vivek Khanna, partenaire d'Ajanta Print Arts, résume ainsi la philosophie de l'entreprise : « Nous sommes totalement engagés à fournir à nos clients une qualité et un service de premier ordre. La VISIONFOLD est parfaite pour les multiples formats d'emballage que nous traitons, le tout sans aucun compromis sur la qualité et la vitesse. Nous savons que BOBST peut fournir des machines qui répondent à nos besoins, tout en nous permettant de servir nos clients avec excellence à tous les niveaux. »

Ajanta Print Arts vient de réceptionner sa VISIONFOLD 110 A2, décrite comme la référence absolue en matière de pliage-collage. Adaptable aux besoins des transformateurs, la VISIONFOLD 50 | 80 | 110 apporte flexibilité et polyvalence aux chaînes de production. Cette machine multi-usage peut traiter une variété impressionnante de boîtes, quels que soient la taille, le type de substrat et la vitesse de production. Elle optimise également le temps de fonctionnement grâce à des temps de préparation courts et à sa facilité de mise en place, tout en offrant à chaque fois la même qualité irréprochable grâce à un processus de pliage très stable et précis.



Bobst India dispose d'un site de fabrication de classe mondiale de 20 000 m2 à Pune et emploie environ 400 personnes. Venugopal Menon, le directeur régional des ventes de Bobst India pour les secteurs Boîte pliante et Carton ondulé, précise : « La VISIONFOLD était la solution idéale pour Ajanta Print Arts, qui est un client très important pour nous. Elle remplissait tous ses critères en termes de rendement, de polyvalence, de qualité et de performances. Nous sommes ravis d'avoir à nouveau pu leur fournir une machine qui réponde à tous leurs besoins. De plus, il est très important pour notre équipe que le 1000e exemplaire ait été acheté par une entreprise indienne, alors que les plieuses-colleuses que nous fabriquons peuvent être installées n'importe où dans le monde. »

Pierre Binggeli, directeur de la gamme de produits Plieuses-colleuses de BOBST, ajoute : « Nous avons fabriqué 1 000 plieuses-colleuses, ce qui constitue une véritable prouesse, et nous sommes très fiers de l'équipe de Bobst India. Nous fabriquons des plieuses-colleuses dans quatre sites de production : en Suisse, au Brésil, en Chine et en Inde. Et pour BOBST, la première des priorités est toujours que nos clients disposent de machines optimisées pour gagner en productivité, en fiabilité, en qualité et en performances, pour les aider à rendre leurs processus plus agiles et à répondre aux besoins évolutifs de leurs clients. Forts de notre expérience et de nos connaissances, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour être sûrs que la configuration de la plieuse-colleuse que nous installons répondra à leurs besoins et à leurs critères les plus exigeants.



Bobst India Pvt. Ltd, India