Bobst : La presse à étiquettes numérique Mouvent LB701-UV de BOBST prouve sa valeur et offre un avantage compétitif important sur le marché des États-Unis

Si vous ne pouvez pas visionner correctement cette vidéo veuillez cliquer ici



Aujourd'hui, BOBST révèle le cas d'une entreprise qui a bénéficié de l'une de ses innovations fondamentales en termes de production numérique d'étiquettes, en adoptant la LB701-UV.

Aptech Graphics, basée à North Providence, dans le Rhode Island, est une imprimerie spécialisée dans les étiquettes dont la démarche repose sur quatre piliers : la qualité, la valeur, la livraison et le service. Afin de garantir une production continue, à ces valeurs et à un niveau optimal, l'entreprise a accepté de mettre à niveau l'offre numérique pour ses clients, notamment en garantissant une productivité et une vitesse maximales, tout en maintenant une qualité optimale. Pour répondre à ce besoin, Aptech Graphics a opté pour une Mouvent LB701-UV de BOBST.

« Nous avons investi dans la LB701-UV car nous savions qu'elle serait un vrai plus pour notre activité », a indiqué Mark Mader, président d'Aptech Graphics. « Elle offre une qualité d'impression et une uniformité de couleurs exceptionnelle, ce qui nous permet de garantir à nos clients la précision et le fini irréprochable dont ils ont besoin. C'est une machine flexible, simple à utiliser et à très haut rendement, ce qui nous aide à travailler avec plus de rapidité et d'efficacité que jamais. Nous pouvons désormais produire 330 000 pieds linéaires en une semaine, avec une seule équipe, ce qui est remarquable. Et surtout, nous pouvons produire des résultats de haute qualité dans des délais convenables et à des prix très compétitifs. Nos clients ont été plus que satisfaits. »

La LB701-UV permet une production numérique d'étiquettes pour des tirages courts et moyens d'étiquettes haut de gamme et commerciales, sans aucun compromis. Elle est associée à une productivité très élevée, une qualité d'impression exceptionnelle et la gamme de couleurs la plus étendue de sa catégorie. En effet, elle imprime jusqu'à 6 couleurs, avec le blanc à 70 % d'opacité en option. La machine a un format extrêmement compact et ergonomique, qui ne compromet pas pour autant la résolution d'impression (1 200 x 1 200 dpi), la vitesse d'impression (jusqu'à 230 fpm - 70m/min) ou la productivité (jusqu'à 800 000² pieds - 75 000 sqm par mois avec un seul opérateur), le tout au meilleur CTP (coût total de possession) de sa catégorie. Cet excellent CTP est dû notamment à un investissement initial peu élevé, des coûts d'exploitation constants, un temps de réglage rapide et une productivité élevée, ce qui optimise le rendement.