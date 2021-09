Bobst : La presse à étiquettes numérique Mouvent LB702-UV de BOBST place NTE à la pointe de l'impression d'étiquettes française

Si vous ne pouvez pas visionner correctement cette vidéo veuillez cliquer ici



Il s'agit du deuxième investissement dans une machine BOBST pour cette société, après l'achat d'une presse flexo en ligne BOBST M4 en 2016. Cet investissement dans l'impression numérique lui permettra de répondre à une demande accrue de tirages courts à moyens.

Selon Thibault Duponchel, le directeur général de Nord Technique Etiquetage, l'entreprise est désormais «idéalement positionnée» pour accepter quasiment tous types de travaux.

«Depuis que j'utilise la Mouvent LB702, je suis fier de dire que j'ai un espace de production totalement optimisé, capable d'offrir la meilleure technologie pour tous les travaux d'impression. Nous utilisons l'imprimante flexo pour les très longs tirages, et la presse numérique Mouvent pour tout le reste. Il est clair qu'avec une machine aussi rapide et productive que celle-ci, le numérique n'est plus réservé aux tirages courts. C'est l'outil idéal pour les tirages courts à moyens, et j'ai d'ailleurs basculé tous les travaux de plusieurs milliers de mètres linéaires vers le numérique.»

Une presse à haut rendement pour des étiquettes de haute qualité, capable de traiter pratiquement tous types de projets

La Mouvent LB702-UV maîtrise rentablement 90% des tâches d'impression d'étiquettes pour des longueurs de tirage de jusqu'à 8 000 mètres linéaires,offrant ainsi un rendement de jusqu'à 200 000 m² par mois, à des vitesses d'impression de jusqu'à 100 m/min. Et qui plus est, sans aucun compromis sur la qualité. La Mouvent LB702-UV offre une résolution native de 1 200 × 1 200 dpi pour produire des lignes extrêmement fines, des dégradés les plus subtils, des images extrêmement nettes et des couleurs intenses.

La technologie à jet d'encre numérique Mouvent permet une production industrielle d'étiquettes rapide et en toute simplicité sur une multitude de supports tels que le papier, les étiquettes auto-adhésives ou les matériaux flexibles, à un coût total de possession encore plus avantageux que les processus traditionnels les plus économiques. Dotée d'une configuration 4 couleurs, la machine offre une large gamme chromatique.

Mais c'est sa productivité élevée par rapport aux autres presses numériques qui a fait la différence pour M. Duponchel et son équipe.

«La nécessité de produire des étiquettes rapidement, avec des délais de mise en marché plus courts, a fait évoluer économiquement le secteur de l'étiquette. Pour relever ces défis, nous avions acheté notre première presse d'impression numérique en 2017. Mais même avec elle, nous ne parvenions pas toujours à répondre rapidement et efficacement aux demandes de nos clients. Il nous fallait une presse numérique qui réponde non seulement aux exigences actuelles, mais aussi à celles de l'avenir. Ayant déjà une relation privilégiée avec BOBST, nous nous sommes naturellement tournés vers eux pour trouver une solution, et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont présenté la Mouvent LB702-UV. Cette machine répondait à toutes nos attentes: des vitesses d'impression élevées, une gamme chromatique très large et la possibilité de réduire nos coûts.