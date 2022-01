Bobst : Le contrôle qualité simplifié

13 janvier 2022

Le contrôle qualité simplifié

La Digital Inspection Table (DIT) de BOBST, qui permet au client de vérifier que chaque emballage sortant de la ligne d'impression répond à ses attentes, lui apporte aujourd'hui une aide précieuse pour ses machines d'impression et de finition. «J'ai découvert la Table d'inspection numérique lors d'une journée portes ouvertes chez BOBST, et j'ai tout de suite pensé que, quelle que soit la machine BOBST que nous achèterions, il fallait que mes employés aient cette table, car je ne pouvais pas imaginer de meilleur outil de contrôle de la qualité », explique Anna Skrzyniarz, qui gère l'entreprise depuis 1995 avec son mari Adam Skrzyniarz.

La Digital Inspection Table est une nouvelle technologie innovante développée par BOBST qui améliore le rendement et élimine quasiment les erreurs de production lors de l'impression. Elle intègre une fonction de projection numérique pour la validation des épreuves de feuilles imprimées et découpées, et fournit en temps réel des représentations visuelles permettant de faire correspondre les produits aux épreuves numériques. Les projecteurs HD projettent les graphismes à l'échelle 1:1 sur la feuille imprimée : l'opérateur voit ainsi facilement si les graphismes sont 100 % conformes à l'original. Comme le souligne également ce fabricant d'emballages, cette solution offre une précision et une efficacité inégalées en matière d'épreuvage et de contrôle qualité pour la production d'emballages.

«Les opérateurs de la Digital Inspection Table apprécient sa très grande simplicité d'utilisation. Les fichiers graphiques affichés sur la table peuvent être complétés par des données supplémentaires permettant d'attirer l'attention sur des aspects sensibles qui doivent être soigneusement vérifiés, explique Szymon Lacki, spécialiste en préparation de la production chez ADAMS. Un autre avantage de la table est la possibilité de mesurer les déformations des cartons. En théorie, la feuille est aussi plate que la table sur laquelle elle est placée, mais en pratique, elle peut se déformer à cause de l'humidité ou des conditions de stockage dans l'entrepôt. Nous vérifions automatiquement la qualité des feuilles et si les normes acceptables ne sont pas respectées, nous avons les preuves requises pour étayer une réclamation au fournisseur de la matière première.»

La Digital Inspection Table de format standard pour carton ondulé prend en charge les feuilles allant jusqu'à 2 100 x 1 300 mm en alliant qualité et simplicité, des caractéristiques que l'on retrouve dans l'ensemble de la gamme des produits et services de BOBST. Avant l'achat de la Table d'inspection, le processus de contrôle qualité prenait plus de temps chez ADAMS : si l'opérateur voulait comparer la feuille imprimée au dessin d'origine, il devait trouver une superposition. La superposition est une grille dimensionnelle ou un motif imprimé sur du papier d'aluminium. L'impression est placée sous la superposition et le graphisme s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. On compare ensuite visuellement le dessin d'origine au motif imprimé en regardant l'écran et en le comparant avec la feuille.

«Lorsqu'il y a beaucoup de différences minimes, c'est une tâche longue et fastidieuse, et cela peut être une source d'erreurs et de réclamations», poursuit Szymon Lacki. «Avec la Table d'inspection numérique, le processus est deux à trois fois plus rapide, car l'opérateur peut voir l'original et l'impression superposée, et toute incohérence est immédiatement repérée.»

Dès les premières semaines d'utilisation de la Table d'inspection numérique, l'entreprise ADAMS a pu constater les nombreux avantages de cette solution. Par exemple, les réclamations clients coûteuses sont réduites, l'efficacité et la fiabilité du travail et l'organisation des processus de l'opérateur ont été améliorées ; et grâce aux rapports automatisés et à la surveillance numérique, la confiance client a été renforcée. « En chiffres absolus, cela représente 37% de rapports d'erreurs en moins, et 75 % de réclamations clients en moins », souligne Szymon Lacki.

«Gagner et garder la confiance des clients est tellement vital que chaque investissement peut faire la différence dans un marché de l'impression extrêmement concurrentiel, et c'est pourquoi la Table d'inspection numérique est devenue un outil indispensable pour nous», résume Adam Skrzyniarz, le propriétaire d'ADAMS. «Elle nous donne non seulement plus de contrôle - en nous aidant à garantir une qualité de produit constante - mais elle montre surtout à nos clients que nous maîtrisons parfaitement notre production. Cette table répond à tous les besoins du marché et je pense que chaque imprimerie devrait en avoir une», conclut-il.



Bobst Mex SA, Suisse