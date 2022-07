Bobst : Offre publique d'acquisition sur Bobst Group SA par son principal actionnaire, JBF Finance SA

25 juillet 2022 - Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Offre publique d'acquisition sur Bobst Group SA par son principal actionnaire, JBF Finance SA

JBF a annoncé qu'elle paiera CHF 78.- en espèces par action de Bobst Group, ce qui représente une prime de 22% par rapport au cours moyen des quatre dernières semaines. L'offre n'est pas soumise à des conditions substantielles. Suite à l'exécution de l'offre, JBF s'attend à pouvoir privatiser Bobst Group par la décotation des actions de Bobst Group de SIX Swiss Exchange afin de permettre à la société de se concentrer sur une croissance à long terme et durable. L'annonce préalable de l'offre est disponible sur https://investors.bobst.com/tenderoffer/. Il est prévu que le prospectus d'offre soit publié sur la même page internet le 5 septembre 2022.

Cette offre offrira à la société les conditions adéquates pour déployer une stratégie à long terme, mener à bien sa transformation numérique et maintenir ses importantes activités industrielles en Suisse.

Les éléments clés de la transaction incluent:

Bobst Group continue d'être dirigé par des administrateurs indépendants et des administrateurs familiaux, comme c'est le cas aujourd'hui;

Bobst Group bénéficiera des meilleures conditions possibles pour se transformer en une chaîne d'approvisionnement d'emballages numérisée, connectée et durable;

JBF s'engage à perpétuer l'héritage à long terme de la 5e génération de familles et à soutenir la place de l'industrie en Suisse;

Les actionnaires ont l'opportunité de vendre leurs actions à un prix attractif.

Le Conseil d'administration de Bobst Group, représenté par le Comité des administrateurs indépendants, a examiné l'Offre, est convaincu de la logique commerciale de la transaction et se félicite de la possibilité pour les actionnaires de vendre leurs actions avec une prime en ces temps incertains.

Bobst Group SA, Mex, Suisse / JBF Finance SA, Buchillon, Suisse

Calendrier prévisionnel

5 septembre 2022: Publication du prospectus d'offre, y compris du rapport du Conseil d'administration.

20 septembre au 3 octobre 2022: Période de l'offre.

10 octobre au 21 octobre 2022 Délai d'acceptation supplémentaire.

Début novembre 2022 Finalisation de l'offre.

À propos de JBF

JBF Finance SA, Buchillon, Suisse, est le principal actionnaire de Bobst Group SA. Ses actions sont détenues par plus de 60 actionnaires descendants du fondateur de BOBST.

Renseignements sur l'offre publique d'achat

E-mail: info(at)jbf.ch

À propos de BOBST

Nous sommes l'un des premiers fournisseurs mondiaux d'équipements et de services destinés au traitement de substrats, à l'impression et au façonnage pour les industries de l'étiquette, de l'emballage flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé.

Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 50 pays, possède 19 sites de production dans 11 pays et emploie plus de 5 800 personnes dans le monde. Elle a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de CHF 1.563 milliard sur l'exercice de 2021.

Renseignements investisseurs et médias

Stefano Bianchi

Tel. +41 21 621 27 57

E-mail: investors(at)bobst.com

