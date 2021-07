Bobst : Résultats du premier semestre 2021 - BOBST confirme des résultats positifs pour le premier semestre 2021

26 juillet 2021 - Publicité événementielle conformément à l'art. 53 RC

Résultats du premier semestre 2021 - BOBST confirme des résultats positifs pour le premier semestre 2021

L'année 2021 a très bien démarré pour le groupe Bobst, avec un niveau de prises de commandes particulièrement élevé. Les entrées de commandes ont augmenté de 68% par rapport au premier semestre 2020 qui avait été lourdement impacté par les confinements liés à la pandémie de Covid-19. Le groupe Bobst a enregistré un chiffre d'affaires de CHF 667.4 millions pour les six premiers mois de 2021, contre CHF 523.8 millions au premier semestre 2020. Le résultat opérationnel (EBIT) s'établit à CHF 14.6 millions, contre CHF -25.1 millions sur la même période de 2020. Le résultat net atteint 5.1 millions, contre CHF -30.0 millions pour l'exercice précédent. La génération de cash a été forte au premier semestre 2021 et la position de trésorerie nette a augmenté, passant de CHF 3.9 millions en début d'année à CHF 72.0 millions à la fin du mois de juin. Le carnet de commandes a augmenté de 63% par rapport à l'année dernière. Le Groupe s'attend à un bon deuxième semestre, tout en prenant en compte les défis à relever liés à la forte augmentation des prix dans la chaîne d'approvisionnement, les retards de livraison de pièces et matériaux, et le manque de capacités de transports.

Au premier semestre 2021, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à CHF 667.4 millions, soit une augmentation de CHF 143.6 millions, ou +27.4%, par rapport à la même période de 2020. Les variations de volume et de prix ont eu un impact positif de CHF 133.0 millions, soit +25.4%.

Les taux de change ont eu un impact globalement négatif de CHF 5.0 millions sur le chiffre d'affaires. L'évolution des taux de change en raison de la conversion des devises étrangères au titre de la consolidation représente une diminution de CHF -5.3 millions, ou -1.0%, et l'impact transactionnel sur le volume de ventes provenant des opérations suisses représente une augmentation de CHF 0.3 million, ou +0,1%.

Une amélioration de CHF 15.6 millions, ou +3.0%, provient de l'effet en année pleine de l'acquisition de CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig, Allemagne, finalisée le 8 avril 2020, et de l'acquisition de Jetpack SAS, Paris, France, le 11 janvier 2021.

Chiffre d'affaires par BU Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2020 Δ% (En millions de CHF) (En millions de CHF) BU Printing & Converting 389.7 295.4 31.9 BU Services & Performance 276.9 228.3 21.3 Autres 0.8 0.1 700.0 Total 667.4 523.8 27.4

La hausse du chiffre d'affaires consolidé est imputable à un carnet de commandes supérieur en début d'année et à des prises de commandes en augmentation par rapport au premier semestre 2020. Les allègements des restrictions de voyager en raison de la pandémie ont permis au Groupe d'installer davantage de machines et d'effectuer plus d'interventions de service qu'à la même période en 2020.

Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 14.6 millions, contre CHF -25.1 millions pour la même période de 2020. Cette forte amélioration du résultat opérationnel (EBIT) s'explique par l'augmentation des ventes et l'impact positif des mesures de transformation du Groupe initiées en 2020.

Le résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit Printing & Converting s'est amélioré, s'établissant à CHF -21.4 millions au premier semestre 2021, contre CHF -44.4 millions au premier semestre 2020. La hausse des ventes lors du premier semestre, une meilleure utilisation des capacités industrielles ainsi que la poursuite de mesures d'économies ont contribué à améliorer le résultat opérationnel (EBIT).

La Business Unit Services & Performance a amélioré son résultat opérationnel (EBIT) qui s'établit à CHF 37.1 millions au premier semestre 2021, contre CHF 20.2 millions à la même période en 2020. Cette amélioration s'explique notamment par une hausse des ventes de pièces détachées et aussi par une meilleure disponibilité des techniciens en raison des allègements des restrictions de voyager.

EBIT par BU Au 30 juin 2021 Au 30 juin 2021 Δ (En millions de CHF) (En millions de CHF) (En millions de CHF) BU Printing & Converting -21.4 -44.4 +23.0 BU Services & Performance +37.1 +20.2 +16.9 Autres -1.1 -0.9 -0.2 Total +14.6 -25.1 +39.7

Le résultat net a atteint CHF 5.1 millions, contre CHF -30.0 millions en 2020. La hausse du résultat net est principalement liée à l'augmentation du résultat opérationnel (EBIT).

La position de trésorerie nette a augmenté, passant de CHF 3.9 millions à la fin de 2020 à CHF 72.0 millions à la fin du mois de juin. Ceci est lié aux résultats positifs enregistrés au premier semestre et à une nouvelle amélioration du fonds de roulement net, influencé positivement par les acomptes versés sur les commandes. Les fonds propres consolidés ont atteint 30.4% du total du bilan, contre 33.2% à la fin de 2020. La réduction de ce ratio est liée à l'augmentation du total du bilan. La hausse du bilan s'explique principalement par l'augmentation de la production en-cours pour les machines qui seront facturées au cours du second semestre ainsi que par l'augmentation des liquidités.

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES PAR BUSINESS UNIT

Business Unit Printing & Converting

La situation économique pour le premier semestre de l'année a été principalement influencée par le rattrapage post Covid-19, les subsides gouvernementaux, les tendances en matière de durabilité ainsi que le lancement de nouveaux produits BOBST. Les entrées de commande des six premiers mois ont presque doublé par rapport au faible niveau du premier semestre 2020.

Alors que l'instabilité de la situation économique actuelle impacte durement certains acteurs du marché, les clients ont fait le choix de s'appuyer sur un partenaire commercial solide tel que BOBST. La localisation internationale de nos techniciens ainsi que la réputation de notre situation financière et de nos produits ont amené les clients qui ne pouvaient pas voyager à réinvestir dans nos machines et nos services sans se déplacer. De nombreuses activités se sont déroulées à distance.

La hausse considérable des commandes provient principalement des trois industries du carton ondulé, de la boîte pliante et de l'emballage flexible. Le marché de l'étiquette ne s'est pas encore complètement redressé car les technologies qu'il emploie sont en cours de transition entre l'analogue et le numérique.

En ce qui concerne l'industrie du carton ondulé, les convertisseurs d'envergure internationale et bien d'autres ont décidé de fortement investir dans de nouveaux équipements ou de nouveau site de production, la demande d'e-commerce ayant explosé dans le monde durant le confinement. La pandémie ayant créé une demande considérable en emballages pour les segments de grande consommation tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques ou encore les produits d'hygiène personnelle et ménagers, nous avons également constaté une forte demande dans le carton plat, souvent soutenue par d'importantes subventions, principalement en Europe. En ce qui concerne l'industrie de l'emballage flexible, nous avons été en mesure d'augmenter notre part de marché de façon notable. Nos nouvelles offres en termes de produits, de processus et de services ont porté leurs fruits et aidé nos clients ainsi que les propriétaires de marques à atteindre leurs objectifs de durabilité.

Après un excellent premier semestre, nous nous attendons à une normalisation des entrées de commandes, principalement de la part de l'industrie du carton ondulé, car la plupart des grands groupes ont anticipé leurs achats entre décembre 2020 et le troisième trimestre 2021. Notre entonnoir de vente reste néanmoins élevé, en dépit de l'incertitude du marché.

Grâce à un excellent carnet de commandes de machines nous nous attendons à une augmentation importante des ventes pour le second semestre. Cependant, en raison de la forte hausse du prix des matériaux ainsi que de la pénurie de livraison de pièces de la part de nos principaux fournisseurs, nous ne sommes pas certains de pouvoir expédier l'ensemble des machines prévues cette année.

Conformément à la nouvelle stratégie du Groupe de réduire sa présence lors des salons professionnels, plusieurs événements virtuels ont été organisés pour lancer et promouvoir nos nouvelles solutions sur le marché. Cette démarche a été extrêmement bien accueillie par nos clients. Lors des BOBST DAYS 2021 virtuels, nous avons ainsi enregistré plus de 43 000 visiteurs, une réussite unique dans le monde de l'emballage.

Business Unit Services & Performance

Le chiffre d'affaires de la Business Unit Services & Performance au premier semestre est en hausse de 21.3% par rapport à la même période de 2020. Les volumes d'activité pour les pièces détachées ainsi que les services continuent de rebondir à la suite de la crise de Covid-19, mais le rythme de reprise a différé d'une région à l'autre. Les marchés d'Europe du Nord et d'Asie du Sud-Est, toujours impactés par les restrictions de voyager, n'ont ainsi pas encore regagné leur niveau d'avant la pandémie. Dans toutes les autres régions, la reprise des volumes est forte, en particulier dans l'industrie du carton ondulé, ramenant ainsi les ventes à un niveau supérieur à 2019.

La Business Unit Services & Performance s'attend à ce que la demande reste élevée au cours du second semestre, sous réserve que la situation sanitaire ne se détériore pas. Une nouvelle vague d'infections impacterait les activités de service sur site et ralentirait la distribution de pièces détachées.

Jusqu'à la fin de l'année 2021, les priorités consisteront donc à sécuriser la chaîne d'approvisionnement des pièces détachées et à continuer d'optimiser les interventions de service, y compris à distance dès lors que cela est possible. En parallèle, la Business Unit Services & Performance poursuivra la transformation et la numérisation de ses activités.

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2021

Après un excellent premier semestre, nous nous attendons à une réduction des entrées de commandes à un niveau toujours bon, mais plus soutenable. Le second semestre 2021 sera extrêmement chargé, à la fois pour la production et encore davantage pour l'installation et la mise en service de nos équipements.

Comme déjà annoncé le 18 juin, le Groupe attend des ventes à hauteur de CHF 1.5 à 1.6 milliard et une marge de résultat opérationnel (EBIT) de 5% à 6% pour l'ensemble de l'exercice 2021. Le Groupe devra affronter les restrictions de voyager toujours en vigueur liées à la pandémie, et, en particulier, relever les défis liés à la forte augmentation des prix dans la chaîne d'approvisionnement, les retards de livraison de pièces et matériaux, et le manque de capacités de transports.

Les objectifs financiers à long terme, visant au minimum un résultat opérationnel (EBIT) de 8% et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) de 20%, sont confirmés.



