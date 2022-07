Bobst : Résultats du premier semestre 2022 - Le chiffre d'affaires et les résultats de Bobst Group sont en hausse au premier semestre 2022

26 juillet 2022 - Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Résultats du premier semestre 2022 - Le chiffre d'affaires et les résultats de Bobst Group sont en hausse au premier semestre 2022

Bobst Group a continué à enregistrer de fortes entrées de commandes au premier semestre 2022, en hausse de 8% par rapport au premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires s'est élevé à CHF 773 millions pour les six premiers mois de 2022, contre CHF 667 millions pour le premier semestre 2021. Le résultat opérationnel (EBIT) a augmenté à CHF 29 millions, contre CHF 15 millions en 2021. Le résultat net a atteint CHF 22 millions, contre CHF 5 millions l'année précédente. Le chiffre d'affaires et les résultats du premier semestre sont conformes aux attentes. La position de trésorerie nette a diminué, passant de CHF 154 millions au début de l'année à une position d'endettement net de CHF 3 millions à la fin du mois de juin 2022. Le carnet de commandes est supérieur de 40% à celui de l'année précédente. Le Groupe s'attend à un bon second semestre en raison de l'importance du carnet de commandes et des activités de service, mais il existe également des risques importants qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de l'année. Ceux-ci sont principalement dus à la situation très tendue de la chaîne d'approvisionnement et à la hausse des prix des matériaux, à l'insuffisance des capacités de transport mondiales, ainsi qu'à la situation géopolitique incertaine.

Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à CHF 772.5 millions, soit une augmentation de CHF 105.1 millions, ou +15.7%, par rapport à la même période en 2021. Les variations de volume et de prix ont eu un impact positif de CHF 115.7 millions, ou 17.3%.

Les taux de change ont eu un impact global négatif de CHF 11.5 millions, ou -1.7%, sur le chiffre

d'affaires.

Une amélioration de CHF 0.9 million, ou +0.1%, provient de l'effet en année pleine de l'acquisition de Jetpack SAS, Paris, France, finalisée le 11 janvier 2021, et des acquisitions de Cm Service Italia Srl, Lonato del Garda, Italie, en septembre 2021, de North American Cerutti Corporation, New Berlin, États-Unis, et de 24/7 Cerutti Service Srl, Casale Monferrato, Italie, en novembre 2021.

Chiffre d'affaires par BU 30 juin 2022 30 juin 2021 Δ% (En millions CHF) (En millions CHF) BU Printing & Converting 466.9 389.7 19.4 BU Services & Performance 305.6 276.9 11.0 Autres 0.0 0.8 -100.0 Total 772.5 667.4 15.7

L'augmentation du chiffre d'affaires consolidé est due à un carnet de commandes plus important en début d'année et à des ventes record de pièces de rechange et de services en raison d'un niveau d'activité très élevé dans les usines de nos clients. L'allègement des restrictions de voyage dues à la situation de pandémie a permis au Groupe d'installer davantage de machines et d'effectuer plus d'interventions de service qu'au cours de la même période en 2021.

Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 28.6 millions, contre CHF 14.6 millions pour la même période de 2021. L'amélioration du résultat opérationnel (EBIT) est due à la hausse des ventes, mais les augmentations de prix des matériaux et des pièces et la situation très tendue de la chaîne d'approvisionnement ont limité l'amélioration globale.

Le résultat opérationnel (EBIT) de la Business Unit Printing & Converting s'est amélioré, passant de CHF -21.4 millions au premier semestre 2021 à CHF -9.7 millions au premier semestre 2022. L'augmentation du chiffre d'affaires au premier semestre a conduit à cette amélioration du résultat opérationnel (EBIT), mais la situation de la chaîne d'approvisionnement a limité l'impact favorable de la hausse des ventes.

La disponibilité de plusieurs composants spécifiques nécessaires à l'assemblage de nos équipements s'est détériorée par rapport au second semestre 2021. Les pièces manquantes ont entraîné des inefficacités et des reprises dans tous nos sites de production et le confinement lié à la pandémie de Covid en Chine a induit une sous-absorption supplémentaire dans nos usines chinoises.

La Business Unit Services & Performance a amélioré son résultat opérationnel (EBIT) à CHF 39.6 millions au premier semestre 2022, contre CHF 37.1 millions à la même période en 2021. Cette amélioration provient principalement de l'augmentation des ventes de pièces de rechange. La reprogrammation des installations de machines causée par des pièces manquantes a eu un impact négatif sur l'utilisation de nos techniciens de service sur le terrain. Le Groupe a considérablement augmenté ses équipes de service d'assistance technique pour anticiper le nombre élevé de machines à installer. Cela a eu un impact négatif sur la rentabilité de la Business Unit au cours du premier semestre.

Les embargos contre la Russie ont eu un effet négatif sur la rentabilité des deux Business Units, le Groupe ayant dû suspendre ses activités avec des clients en Russie.

EBIT by BU 30 juin 2022 30 juin 2021 Δ (En millions CHF) (En millions CHF) (En millions CHF) BU Printing & Converting -9.7 -21.4 +11.7 BU Services & Performance +39.6 +37.1 +2.5 Autres -1.3 -1.1 -0.2 Total +28.6 +14.6 +14.1

Le résultat net a atteint CHF 21.6 millions, contre CHF 5.1 millions en 2021. L'augmentation du résultat net est principalement liée à la hausse du résultat opérationnel (EBIT).

La position de trésorerie nette de CHF 153.9 millions à la fin de 2021 s'est transformée en une position de dette nette de CHF 2.5 millions à la fin du mois de juin 2022. Ceci est principalement dû aux dividendes de CHF 132.1 millions distribués en avril 2022 aux actionnaires et à une augmentation de CHF 26.6 millions du fonds de roulement net, par rapport au niveau extrêmement bas atteint à la fin de 2021. Les fonds propres consolidés ont atteint 25.7% du total du bilan, contre 32.3% à la fin de 2021. La réduction de ce ratio est principalement due à la distribution du dividende ordinaire et extraordinaire.

ACTIVITÉS ET PERSPECTIVES PAR BUSINESS UNIT

Business Unit Printing & Converting

La Business Unit a connu une évolution positive avec des entrées de commandes légèrement supérieures à celles de l'année précédente. Le carnet de commandes est plus élevé de 40% par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation de la demande pour le e-commerce, les emballages prêts-à-vendre ainsi que le remplacement d'anciens équipements. Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 20% par rapport à l'année précédente, malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les confinements en Chine au deuxième trimestre.

Les principales tendances du marché restent le e-commerce, la durablilité et la recyclabilité (économie circulaire) dans tous les secteurs. Cela crée d'excellentes opportunités pour BOBST de répondre à ces demandes du marché avec de nouvelles solutions pour le film barrière et le papier, de nouveaux laminés mono-matériaux recyclables et des films pour l'industrie de l'emballage flexible. Pour l'industrie de la boîte pliante et du carton ondulé, nos nouvelles solutions de contrôle des performances en temps réel, de mise en route rapide et de réduction des déchets sont bien perçues par le marché. De manière générale, la consolidation dans l'industrie se poursuit, y compris la création de nouvelles usines et l'intégration verticale des producteurs de papier et de films dans les activités de transformation. En parallèle, les propriétaires de marques ont tendance à entamer une régionalisation des chaînes d'approvisionnement pour en renforcer la résilience et mieux atténuer les risques globaux.

L'impact sévère de l'évolution des taux de change, les turbulences de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières et leur disponibilité représentent nos plus grands défis. Un groupe de travail transverse les gère en tirant parti de notre échelle mondiale et de nos capacités de planification de la production.

Le programme de transformation de la Business Unit Printing & Converting initié en 2020 est en bonne voie et les résultats se concrétisent actuellement.

Après un solide premier semestre, nous nous attendons à ce que le niveau des entrées de commandes se stabilise ou s'établisse à un niveau légèrement inférieur au second semestre. Les taux d'inflation élevés et le risque de récession sur les marchés américain et européen, les restrictions de voyage en Chine et la situation politique en Ukraine pourraient avoir un impact imprévisible sur l'économie mondiale. Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires du second semestre soit nettement supérieur à celui enregistré au cours des six premiers mois. La disponibilité incertaine des pièces chez les principaux fournisseurs pourrait toutefois avoir des répercussions sur l'expédition de certaines machines prévues cette année.

Business Unit Services & Performance

Le chiffre d'affaires de la Business Unit Services & Performance se situe à un niveau record, en hausse de 11% par rapport à la même période en 2021.

La pandémie a modifié la dynamique de l'emballage, principalement en ce qui concerne le carton ondulé. Les consommateurs ont changé leurs habitudes et ont commencé à commander beaucoup plus en ligne. Les magasins ont dû faire preuve de créativité pendant la période de confinement et beaucoup d'entre eux ont décidé de vendre par le biais de portails Internet. Toutes les générations ont dû apprendre rapidement à effectuer leurs achats différemment, ce qui a accru la demande de carton ondulé. La base installée de machines à carton ondulé a connu une demande beaucoup plus importante de révisions, de mises à niveau et de pièces de rechange.

Nos techniciens de service sur le terrain ont été sollicités pour installer et dépanner plus d'équipements que jamais et, malgré la forte réglementation de la pandémie dans l'industrie du transport et les vols limités, ils ont à nouveau atteint un niveau d'activité normal, principalement en Amérique du Nord et en Europe.

L'an dernier, nous avons investi dans une entreprise de reconditionnement, Cm Service, basée en Italie, car nos clients souhaitaient faire réviser leurs équipements plutôt que de les remplacer, également pour des raisons écologiques.

La Business Unit Services & Performance travaille de concert avec la Business Unit Printing & Converting afin de proposer des solutions d'amélioration et de mises à niveau innovantes pour soutenir le programme de développement durable de nos clients.

La première priorité de la seconde partie de l'année est le lancement de notre nouveau hub en Belgique, coeur de l'expertise logistique et du transport. Nous allons fusionner, sur une période de huit mois, sept centres logistiques de lignes de produits. Le résultat nous permettra de servir encore mieux nos clients avec une heure limite de commande fixée à 20h30 pour une livraison en Europe avant 9h00 le lendemain. 100 000 pièces de rechange seront stockées, ce qui portera la disponibilité de nos pièces à 94% pour certaines lignes de produits. Le magasin gèrera jusqu'à 70 000 pièces de moins de 30 kg de façon totalement automatisée, ce qui permettra d'accélérer la sélection, et de minimiser le nombre d'erreurs et la fatigue des employés.

La Business Unit Services & Performance va poursuivre la transformation numérique de ses activités. Le lancement et la mise en oeuvre de BOBST Connect Essential, le 1er juillet 2022, soit notre système de gestion de la relation client (CRM) pour les demandes de service en ligne, les applications mobiles et aussi entonnoir de vente dès le troisième trimestre, en est un exemple type.

La Business Unit Services & Performance est également très active dans le recrutement de plus de 200 nouveaux techniciens de service sur le terrain en 2022, car la demande d'installation et de mise en route de machines est en forte augmentation.

PERSPECTIVES POUR LE SECOND SEMESTRE 2022

Pour l'ensemble de l'année, les entrées de commandes devraient se maintenir à un bon niveau selon notre entonnoir de vente. Les incertitudes dues à la forte inflation de nos principaux marchés, à l'imprévisibilé de la chaîne d'approvisionnement et à la situation géopolitique, pourraient cependant facilement conduire à un fort ralentissement au second semestre 2022. Sans oublier l'évolution de la situation sanitaire et les restrictions de voyage qui pourraient impacter le dernier trimestre de l'année.

Les ventes et les résultats du premier semestre ont été conformes aux attentes. Le Groupe a géré les multiples défis existants grâce à l'engagement de ses collaborateurs qui se sont surpassés et au soutien de la plupart de ses fournisseurs. La production et l'installation de toutes les machines prévues pour le second semestre constituent un défi de taille et ne seront possibles que si l'approvisionnement en pièces et en matériaux ainsi que les capacités de transport mondiales actuellement insuffisantes s'améliorent.

Comme annoncé le 25 février, le Groupe prévoit un chiffre d'affaires à hauteur de CHF 1.7 à 1.8 milliard et une marge de résultat opérationnel (EBIT) de 7 à 8% pour l'ensemble de l'exercice 2022. Sur la base de l'évaluation actuelle du Groupe, il est encore possible d'atteindre ces objectifs si certaines améliorations de la chaîne d'approvisionnement se produisent au second semestre.

Les objectifs financiers à long terme, visant au minimum un résultat opérationnel (EBIT) de 8% et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) de 20%, sont confirmés.



