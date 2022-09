Bobst : Revere élargit son offre d'emballages flexibles grâce à la nouvelle MASTER M6 de BOBST

BOBST MASTER M6

Réduire la complexité grâce à l'automatisation

Actuellement, les trois presses d'impression flexo en ligne MASTER fournies par BOBST à Revere utilisent toutes des encres LED-UV à faible migration pour l'impression des emballages conçus pour être en contact avec des denrées alimentaires. L'une de ces MASTER M5 est une machine de 630 mm de large dédiée à l'emballage flexible, et l'autre est une presse de 370 mm dédiée à la production d'étiquettes. Elles ont toutes les deux été achetées en 2015. La dernière acquisition du groupe, la MASTER M6, est une machine multi-processus et multi-substrats qui est dédiée à l'impression sur film.

«Nous avons eu la chance que la demande soit exceptionnellement forte pour les impressions que nous produisons sur la MASTER M5», précise M. Revere. «Alors quand le moment est venu d'acheter une autre presse, notre choix s'est naturellement porté sur la M6, qui peaufine encore la technologie de la M5 en permettant d'effectuer des changements de jobs à la volée et de réduire la gâche, le tout avec des temps de réglage très courts.»

La BOBST MASTER M6 dix couleurs de Revere est dotée de dérouleurs et d'enrouleurs à tourelle et fonctionne avec des équipements de contrecollage adhésif en ligne sans solvant. L'automatisation numérique de la presse garantit la productivité et la répétabilité du processus, ce qui facilite sa manipulation pour les opérateurs peu expérimentés, car son fonctionnement ne requiert qu'une intervention humaine minimale et aucun outil. «En augmentant la production sur la M6, les principaux avantages pour nous devraient être la réduction des temps de calage et la possibilité de produire efficacement et plus rapidement, même avec des opérateurs peu expérimentés».

L'entreprise de Seattle tire parti de la technologie oneECG de BOBST, qui permet d'imprimer dans une gamme étendue à sept couleurs avec une uniformité de couleur incomparable et d'atteindre plus de 93% des couleurs du Pantone. Ses trois machines intègrent également l'automatisation DigiFlexo pour le réglage de la pression, le contrôle du registre et les réglages en cours de production.

«La technologie DigiFlexo permet à la presse de surveiller le réglage de la pression, de contrôler le repérage et d'effectuer automatiquement des réglages si nécessaire. Ces paramètres sont cruciaux avec la technologie oneECG, car ils permettent à la presse elle-même de contrôler, mesurer et ajuster la cohérence des couleurs», précise M. Revere. «Depuis plus de quatre ans, nous utilisons la solution oneECG pour une meilleure homogénéité des couleurs, et notre objectif est désormais d'utiliser cette technologie 100 % du temps. La plupart de nos clients ne l'exigent pas, mais dès que nous leur expliquons les principaux avantages et qu'ils en constatent les résultats, ils sont très enthousiastes.»

Passer à des applications plus écologiques

Les sachets à fond plat, y compris les sachets à soufflets, représentent actuellement 6,7% du marché de l'emballage flexible, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) qui pourrait atteindre 5,1% d'ici à 2025. De nombreuses marques délaissent les formats rigides au profit des sachets pour l'emballage de leurs produits en raison de leur coût inférieur, de leur meilleure durabilité et de leur aspect plus attrayant en rayon. La machine permettant d'utiliser moins de plastique pour les fabriquer, les sachets coûtent trois à six fois moins cher à produire qu'un emballage rigide équivalent.

Ils occupent également moins de place lors du transport, du stockage ou en rayon, et leur format offre une surface de marquage beaucoup plus grande, car toute la surface peut être imprimée.

L'aspect durable de la fabrication des sachets est primordial pour Revere, dont les clients souhaitent s'inscrire dans une démarche plus écologique en réponse aux préoccupations des consommateurs sur l'impact environnemental des emballages en plastique. Les sachets produits par l'entreprise sont imprimés sur des films plus respectueux de l'environnement et ont un taux de recyclabilité plus élevé, soit en raison de la composition du matériau lui-même, soit du fait de leur structure mono-matériau contrecollée.

Grâce à la puissante combinaison de l'impression oneECG et de l'automatisation DigiFlexo, Revere contribue également à l'atteinte des objectifs de développement durable en réduisant le gaspillage de matériaux dans la production grâce à des temps de réglage et de calage très courts. En outre, ce procédé utilise uniquement des encres CMJN+OGV, qui restent dans la presse entre les travaux, ce qui offre aux clients un gain de temps significatif et leur permet de réduire leurs délais de mise sur le marché, car ils peuvent traiter plus de commandes dans des délais plus courts.