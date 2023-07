Bobst Group SA est une société holding basée en Suisse et active dans le secteur des machines et équipements industriels. La société fournit des équipements et des services aux fabricants d'emballages en carton compact, carton ondulé et matériaux flexibles. Elle divise ses activités en quatre segments : BU Sheet-fed, qui regroupe les ventes de machines de toutes les lignes de produits dans les industries de la boîte pliante et du carton ondulé ; BU Web-fed covers, qui couvre les activités de vente de machines liées à l'industrie des matériaux flexibles, y compris la ligne de produits Web-fed Solutions ; BU Services, qui propose de développer la vente de fournitures et de soutenir les clients dans leurs activités opérationnelles ; et Autres, qui comprend les activités secondaires qui ne sont pas le cœur de métier de la société. La société opère par le biais de filiales en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Pologne, en Suisse, en Turquie et en Chine, entre autres.

Secteur Machines et équipements industriels