Bobst: le prix de l'offre ne sera pas augmenté (CEO)

Zurich (awp) - Jean-Pascal Bobst, directeur général de l'entreprise du même nom se réjouit du prochain "going private" du groupe de Mex. "Nous ne devrons plus faire de prévisions, d'avertissements sur bénéfice et les coûts de la communication financière disparaitront en grande partie", a-t-il déclaré dans une interview à Finanz und Wirtschaft (en ligne mardi soir). Tout cela a souvent causé du stress et a peu apporté en valeur, a-t-il précisé.

Le cours de l'action Bobst a légèrement dépassé le prix offert. Ce dernier ne sera pas augmenté, a assuré M. Bobst. L'offre n'est liée à aucune condition. Les titres seront retirés de la bourse même si le flottant est encore de 20%.

Les actionnaires qui ne veulent pas profiter de l'offre devront se satisfaire d'une liquidité plus faible. Celle-ci sera certainement très limitée, selon M. Bobst. On pourra encore négocier les actions hors Bourse, mais seulement en petites quantités. En revanche, il y aura toujours des dividendes et aucun actionnaire n'en sera exclu.

kw/rp