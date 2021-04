Bobst : Depuis 40 ans, Cartonnage Lammerant trouve chez BOBST des équipements d'une qualité et d'une fiabilité indispensables

Collaborant à distance, notamment via les services connectés de BOBST, les deux équipes ont installé le nouveau FFG sur le site qui compte déjà trois autres unités du modèle 924. « Ce projet complexe a encore renforcé nos liens avec l'entreprise Lammerant », explique Cyrille Tueta, Area Sales Manager Bobst Lyon. Véritables partenaires des techniciens de BOBST, les opérateurs, qui travaillent depuis plusieurs années sur ce type de combinés, ont contribué à une mise en service rapide du BOBST FFG 924 NT HG. «L'exploitation de notre nouvel équipement a commencé début mai 2020 et le deuxième jour de production, la ligne tournait déjà en trois équipes (3 x 8 h)», précise Mathias Lammerant, un des managers de cette société familiale belge dont il représente la troisième génération.

Combiné installé durant la pandémie de Covid-19 Comme les restrictions de voyage imposées lors du confinement des mois de mars et d'avril 2020 ont empêché les techniciens itinérants (Field Services Technicians, FST) de Bobst Lyon de franchir la frontière belge, ils n'ont pas pu installer eux-mêmes le combiné chez leur client. Un problème sanitaire et logistique qu'ils ont résolu grâce au concours de Bobst Benelux, l'entité locale de services du Groupe implantée à Berchem (BE). Ses FST se sont rendus chez Cartonnage Lammerant pour réaliser l'opération dans son usine à Leuze-en-Hainaut, une ville wallonne à environ 80 km au sud-est de Bruxelles. Cartonnage Lammerant est géré par Etienne Lammerant qui a été rejoint par enfants et son beau-fils entre 2010 et 2018.



Polyvalence, flexibilité et réactivité

Spécialisée dans les emballages agroalimentaires en carton ondulé, l'entreprise Lammerant propose un large éventail de solutions de conditionnement pour les produits frais et surgelés. Active principalement en Belgique, elle évolue dans un marché très concurrentiel. «Tout l'enjeu aujourd'hui consiste à fournir une prestation à forte valeur ajoutée, explique Mathias Lammerant. Non seulement, nous devons pouvoir produire les emballages désirés par nos clients, mais également leur assurer une livraison ponctuelle (Just-In-Time), dans la qualité exigée et au meilleur prix, évidemment.»

Pour résoudre cette équation, Cartonnage Lammerant ne cesse de développer la polyvalence et la flexibilité de son appareil de production et renforce sa réactivité dans l'exécution des commandes. Ainsi, le transformateur exploite une onduleuse dans son usine qui couvre tous ses besoins en carton. Son service de logistique gère une surface de stockage tampon de 15 000 palettes où est entreposée une partie des emballages fabriqués pour que chaque client soit livré en fonction des impératifs de son calendrier. Dans une production en flux tendu, le volume et la nature des commandes changent chaque jour et impliquent une adaptation quotidienne du planning.

«En plus de la compression des temps de production, nous enregistrons aussi une forte augmentation du nombre de références produit», souligne Mathias Lammerant. Les clients gèrent désormais non seulement plusieurs types d'emballages, mais commandent des boîtes de qualité et de complexité différentes dans des quantités qui évoluent continuellement. Avec la multiplication des exigences réglementaires en matière d'emballage, ils comptent des milliers articles distincts.



Partenaire de BOBST depuis 40 ans

Le BOBST FFG 924 NT High Graphic (HG) 6 couleurs, dote Cartonnage Lammerant d'une ligne de production performante, répondant de manière optimale aux exigences de son marché. La configuration automatique du registre d'impression, Registron S5500, alliée à l'Interface homme-machine permet de produire des boîtes américaines comme des emballages aux découpes complexes et assure une impression très précise d'aplats ou de motifs multicolores en un seul passage.

C'est en 1981 que la collaboration entre les deux entreprises a commencé lorsqu'Étienne Lammerant, le directeur actuel achète une plieuse-colleuse chez BOBST. Un équipement que la société utilise encore tous les jours dans son usine où sont installés depuis lors dix autres modèles de machines BOBST: des combinés BOBST FFG 924, FFG 618 et FFG 1636, ainsi qu'une ligne de découpe rotative BOBST DRO 1628 HBL…

«Avec BOBST, nous couvrons 90% des besoins de notre clientèle », explique Mathias Lammerant. Dans une entreprise familiale comme Cartonnage Lammerant, la rentabilité des investissements est cruciale. « Toute acquisition d'un nouvel équipement répond chez nous à un besoin du marché et la machine doit être immédiatement opérationnelle dès sa mise en service, poursuit-il. Depuis 40 ans, nous trouvons chez BOBST des équipements d'une qualité et d'une fiabilité indispensables au succès de nos affaires ainsi que des lignes de production ultra-performantes pour des commandes à haute vitesse.»

À l'excellence des machines de la marque et de la présence des services BOBST dans le marché belge, Cartonnage Lammerant profite également de tous les avantages que procure sa fidélité au même constructeur. Disposer de quatre combinés BOBST FFG 924 permet d'utiliser les mêmes formes et outils de découpe, de posséder un seul stock de pièces de rechange et de gérer facilement les plannings de production des opérateurs qui partagent les mêmes compétences techniques ainsi que d'organiser leur formation continue.