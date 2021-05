Bobst : Derschlag poursuit son expansion avec l'aide de la puissante technologie DigiFlexo de BOBST

Dans l'industrie alimentaire, les feuilles et les films peuvent être utilisés pour le remplissage à froid ou à chaud, la stérilisation ou la pasteurisation, afin d'offrir une protection fiable du produit et d'assurer une longue durée de conservation. Dans les secteurs des cosmétiques et des produits pharmaceutiques, Derschlag est connu pour son excellente gamme de couvercles découpés et non étanches et de films enduits conçus pour protéger le contenu de nombreux types de récipients et d'emballages.

D'ici fin 2021, les deux sites couvriront une surface totale de plus de 8 000 mètres carrés, comprenant les bâtiments d'usine et les espaces d'entreposage. Environ 60 % de la production est destinée à l'exportation avec des feuilles d'aluminium imprimées et les films plastiques (livrés sous forme de rouleaux, de couvercles découpés, de couvercles étanches ou d'épreuves découpées) qui sont expédiés à des clients répartis dans plus de 30 pays.

«Grâce à la flexibilité de notre structure familiale, nous pouvons réagir plus rapidement aux nouvelles exigences des clients. Mais il est évidemment nécessaire d'investir dans des équipements de pointe pour faire face à la croissance et à l'évolution de la demande», poursuit M. Scholz.

Flexibilité et matériel de pointe Depuis cinq ans, le siège social de Bad Berleburg a connu une expansion considérable avec le renforcement des capacités d'impression flexo UV de l'entreprise. La nouvelle presse MASTER M6 de BOBST a été installée en 2020. De nouvelles machines de découpe et de conversion ont également été ajoutées, et une toute nouvelle usine de production dotée d'un plus grand espace de stockage est en cours de construction.

Le partenariat avec BOBST, initié il y a plus de dix ans, se poursuit alors que l'entreprise entame un nouveau chapitre de sa longue histoire. «Nous travaillons avec BOBST depuis 2011, car nous avons confiance en leurs produits et savons que nous pouvons compter sur leur service d'assistance et de maintenance local», indique Michael Scholz Jr, associé directeur, qui a rejoint l'entreprise à cette époque. «En tant que fabricant, BOBST dispose d'une solide expérience dans les diverses techniques d'impression, et tient toujours compte des exigences du client pour trouver la bonne solution.»

Derschlag est un fabricant d'emballages familial dont les origines remontent à 1957. Cette entreprise florissante fournit des feuilles d'aluminium et des films plastiques aux industries alimentaire, laitière, cosmétique et pharmaceutique. Rachetée en 1985 par Michael Scholz, elle est aujourd'hui composée de deux entités: Derschlag GmbH & Co . KG Folienverarbeitung, implantée à Bad Berleburg, et Derschlag Foliendruck GmbH & Co. KG, située à Lüdenscheid (Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

De gauche à droite: Thomas Reckert (BU-Director Flexible Packaging & Label DACH, BOBST), Michael Scholz jr. & Michael Scholz sen. (Members of the Board, Derschlag).

Traiter une plus grande variété de supports

Alors que la demande client s'oriente de plus en plus vers des commandes de petite taille ou de taille moyenne, Derschlag recherche une technologie qui lui permettra de répondre plus rapidement aux demandes de nouveaux designs ou d'autres modifications. Les préoccupations environnementales influencent également la prise de décision et l'entreprise développe constamment de nouveaux produits et modes de production plus écologiques.

«Depuis quelque temps, les clients se focalisent surtout sur les matériaux durables, et le défi consiste à leur proposer une solution répondant aux mêmes besoins finaux, mais avec un ajustement constant de l'équipement», explique M. Scholz. «Nous proposons de nouveaux produits d'emballage meilleurs pour la planète, comme nos couvercles d'étanchéité en polypropylène recyclables pour les applications laitières et d'autres applications alimentaires, en tant qu'alternative à l'aluminium.»

Pour répondre plus facilement à ces demandes, l'entreprise a choisi la presse flexo UV MASTER M6 de BOBST, conçue pour offrir une flexibilité maximale dans la production d'emballages alimentaires. La presse traite tous les types de substrats utilisés pour la fabrication d'étiquettes, d'emballages souples ou de boîtes pliantes, et peut être équipée de plusieurs procédés d'impression et de finition en ligne, dont la sérigraphie et l'héliogravure. Lorsqu'elle est configurée pour les emballages souples, les films PET 12 microns et BOPP 18 microns non pris en charge peuvent être imprimés, ainsi que les films thermorétractables en PVC, en aluminium, en lami-tubes et le carton léger (jusqu'à 300 g/m2).

«Nous avons fait de nombreuses études de marché avant de prendre notre décision finale d'investissement, mais pour nos besoins spécifiques, nous avons constaté que BOBST offrait la meilleure solution en termes de capacités techniques», résume M. Scholz. «La MASTER M6 était le bon choix parce que son temps de configuration est très court et qu'elle permet de traiter une très grande variété de substrats. Cette machine a également augmenté la stabilité du processus, et elle est très conviviale pour l'opérateur.»

L'automatisation et la numérisation, un investissement pour l'avenir

La BOBST MASTER M6 est la presse flexo en ligne la plus automatisée du marché ; elle peut être équipée de la solution de réglage du repérage et de la pression DigiFlexo et du système de gestion des couleurs oneECG pour une production en continu grâce au fonctionnement entièrement numérique de la presse. Les changements de travaux s'effectuent en moins d'une minute avec seulement quelques mètres de déchets, pour une production totalement durable.

«La BOBST MASTER M6 établit une nouvelle norme et nous offre des capacités étendues pour assurer la pérennité de notre activité. Pour réussir dans l'emballage alimentaire, vous devez mettre la qualité au cœur de la relation avec les clients et cela doit se refléter dans tout ce que vous faites, mais aussi dans vos investissements», conclut M. Scholz.

«Le rendement élevé et les faibles coûts de fonctionnement de la BOBST MASTER M6 se traduiront par un coût total de possession très compétitif pour Derschlag», ajoute Maurizio Trecate, directeur technique des ventes chez Bobst Firenze. «Avec cet investissement, elle s'ouvre à l'avenir de l'emballage souple, où les entreprises gagnantes seront celles qui sauront s'appuyer sur des machines conçues pour optimiser la connectivité, la numérisation, l'automatisation et la durabilité.»



Bobst Firenze srl, Italie