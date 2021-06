Bobst : Enterprise Print Group dope sa fiabilité, sa répétabilité et la réduction des déchets avec une presse Mouvent LB702-UV

Kirk Icuss, Président et PDG d'Enterprise Print Group, parle de la décision de son entreprise d'investir dans une Mouvent LB702-UV de BOBST, une presse numérique à étiquettes de haut rendement et de haute qualité capable de prendre en charge tous les travaux qui lui sont confiés, depuis les tirages courts jusqu'aux tirages longs.

«Dans l'environnement actuel du marché, il est vital que notre équipement d'impression offre répétabilité et fiabilité tout en éliminant les déchets pour nos clients.» explique-t-il. «L'impression numérique nous donne les outils dont nous avons besoin pour donner entière satisfaction à nos clients.»

Pour Enterprise Print Group, siégé à Knoxville, au Tennessee, elle représente une évolution de plus au cours d'une longue et forte histoire. Fondée à l'origine sous le nom de Consolidated Products, Inc. il y a plus de 30 ans, cette entreprise se fait une fierté de livrer des solutions d'impression avec valeur ajoutée à des centaines de clients. Elle produit des étiquettes durables, entre autres pour des produits de pelouse et de jardinage, des appareils électroménagers, des dispositifs médicaux et les détaillants spécialisés.

«Nous avons choisi le nom d'«Enterprise» comme il traduit notre engagement dans la création de valeur dans toutes les activités de nos clients.» explique Icuss. «Nous sommes certes une entreprise d'impression, mais nous sommes d'abord et avant tout une organisation orientée services. Et livrer le meilleur service possible à nos clients signifie parfois investir dans un équipement à la pointe de la modernité, comme pour notre nouvelle presse Mouvent.»