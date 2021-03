Bobst : La dernière plieuse-colleuse MASTERFOLD 75/110 de BOBST repousse les limites de la productivité et s'offre un nouveau look

23 mars 2021

La dernière plieuse-colleuse MASTERFOLD 75/110 de BOBST repousse les limites de la productivité et s'offre un nouveau look

Intégrant la nouvelle identité de BOBST, la MASTERFOLD 75/110 conserve son statut inégalé de ligne de pliage-collage la plus rapide et la plus automatisée disponible sur le marché. Avec des temps de préparation très courts, cette plieuse-colleuse permet la production fiable et efficace de produits de qualité supérieure.

BOBST MASTERFOLD 75|110

Pierre Binggeli, directeur de la ligne de produits Plieuses-colleuses de BOBST, précise : « BOBST a identifié les quatre piliers de la production d'emballages de demain : la durabilité, l'automatisation, la connectivité et la numérisation. Notre vision repose sur l'accès et le contrôle des données de l'ensemble du flux de production pour aider nos clients à gagner en flexibilité, en agilité et en efficacité. « Avec la MASTERFOLD 75/110, les transformateurs d'emballage peuvent profiter pleinement des avantages de l'automatisation. En permettant de faire plus avec moins, l'automatisation augmente la productivité, le débit et la durabilité de la ligne de production, optimisant les performances des personnes et des machines sans compromettre la qualité ou la précision. Grâce à des machines hautement automatisées telles que la MASTERFOLD, les fabricants d'emballages peuvent s'adapter rapidement aux évolutions du marché, aux périodes de forte demande et de pression accrue comme celles que nous avons vécues ces 12 derniers mois, tout en maintenant un haut degré d'efficacité. »



Dotée d'une série de fonctions de réglage automatique, la MASTERFOLD 75/110 réduit considérablement les temps de préparation et permet une production en continu ; elle est capable de produire jusqu'à 2,7 millions de boîtes parfaitement réalisées par jour, démontrant que les convertisseurs peuvent accroître leur productivité sans compromis sur les performances ou la qualité. Cette plieuse-colleuse est également équipée de plateformes et de cadres ouverts, ce qui améliore l'ergonomie pour l'opérateur et facilite les changements de travaux. Avec ce nouveau look, le coût de possession est réduit, la maintenance simplifiée et l'accessibilité de la machine optimisée. Les performances de la MASTERFOLD en termes de rendement, d'ergonomie et de convivialité sont également amplifiées par une une gamme de dispositifs et de périphériques dédiés.





Les périphériques complémentaires créent une ligne de pliage-collage de hautes performances et entièrement automatisée. Le prémargeur motorisé EASYFEEDER/BATCH INVERTER 4 permet une alimentation stable et régulière des découpes, ce qui limite les arrêts de production non planifiés et accroît encore la productivité. L'empaqueteur hautes performances CARTONPACK 4 remplit automatiquement les conteneurs d'expédition avec les boîtes pliées et collées. Il peut également être utilisé en association avec le CASE ERECTOR, qui positionne automatiquement les conteneurs à remplir. Grâce à ces périphériques, la réduction de la charge de travail manuel améliore également les conditions de travail de l'opérateur et contribue à prévenir les risques liés aux gestes répétitifs et d'autres problèmes de santé professionnels



En réponse à la croissance du e-commerce en 2020, le module complémentaire GYROBOX est la solution incontournable pour produire plus rapidement et efficacement des boîtes en carton plat pour l'e-commerce. Ce module simplifie la production de boîtes complexes en faisant pivoter en ligne les poses entre deux processus de pliage. En permettant de procéder au pliage-collage des boîtes en une seule passe, il accélère ainsi le processus de production et en accroît l'efficacité, avec à la clé un produit fini de qualité exceptionnelle.