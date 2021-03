Bobst : Résultats de l'exercice 2020 - Bobst Group réalise un second semestre solide et des résultats financiers globalement satisfaisants en 2020

26 février 2021

Résultats de l'exercice 2020 - Bobst Group réalise un second semestre solide et des résultats financiers globalement satisfaisants en 2020

Les résultats financiers du groupe Bobst pour l'exercice 2020 ont été sévèrement impactés par les confinements liés à la Covid-19 et par des taux de change défavorables. La sécurité de nos collaborateurs et la continuité de nos activités ont été bien gérées tout au long de l'année, ce qui a permis d'obtenir dans l'ensemble de bons résultats financiers compte tenu du contexte de la pandémie. Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint CHF 1.372 milliard en 2020, soit une diminution de CHF 264 millions (-16.2%), par rapport à l'exercice 2019. Le résultat opérationnel (EBIT) s'est établi à CHF 44 millions (CHF 81 millions en 2019), tandis que le résultat net a atteint CHF 17 millions (CHF 53 millions en 2019). La rentabilité des capitaux investis (ROCE) s'est repliée à 8.3% (contre 12.9% en 2019), et le ratio des fonds propres est passé à 33.2% (contre 36.7% pour l'exercice précédent). Un excellent cash flow de CHF 160 millions généré par les activités opérationnelles (contre CHF 55 millions en 2019) a permis au Groupe de transformer une position de dette nette de CHF 59 millions en 2019 en une position de trésorerie nette de CHF 4 millions en 2020. Le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de ne pas verser de dividende en 2021 (CHF 1.50 en 2020). Pour 2021, le Groupe table sur un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel (EBIT) similaires ou légèrement en hausse par rapport à ceux de l'an passé, si la situation de la pandémie ne se détériore pas.

2020 2019 En millions de CHF Chiffre d'affaires 1 372.0 1 636.3 Résultat opérationnel (EBIT) 43.7 81.0 Résultat net 17.3 52.6





Entrées et carnet de commandes

Le Groupe a démarré l'année 2020 avec un carnet de commandes en forte baisse par rapport à celui de l'année précédente. Les entrées de commandes ont été très faibles au premier semestre de l'année, avec -21% à fin juin par rapport à l'année précédente. Les commandes ont fortement augmenté au deuxième semestre de l'année, mais sont restées inférieures de 4% à celles de l'année précédente pour l'ensemble de l'exercice 2020. Par rapport à l'année 2019, la BU Printing & Converting a enregistré 5% et la BU Services & Performance +1%. Les entrées de commandes ont principalement chuté en Europe et, dans une moindre mesure, en Asie et en Afrique, par rapport à l'année précédente. Aux États-Unis, le Groupe a enregistré une forte augmentation des commandes et a terminé l'année de référence avec un carnet de commandes de machines beaucoup plus fourni qu'à la fin de 2019 et un carnet de commandes de services stable.





Chiffre d'affaires

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires consolidé a baissé de CHF 264 millions (soit 16.2%), pour atteindre CHF 1.372 milliard. Après ajustement des effets de change et des acquisitions, les ventes organiques ont chuté de CHF 233 millions (ou -14.2%) en 2020. Une hausse de CHF 32 millions (ou +2%) est imputable à l'évolution du périmètre de consolidation suite aux acquisitions de Yancheng Hongjing Machinery Technology Co. Ltd, à Dongtai, en Chine, et de CITO-SYSTEM GmbH, à Schwaig, en Allemagne. L'évolution défavorable des taux de change a eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires de CHF 63 millions (soit -3.9%).



Le chiffre d'affaires a atteint CHF 848 millions au second semestre 2020, par rapport à CHF 524 millions au premier semestre et à CHF 899 millions au second semestre 2019. Les ventes comptabilisées au second semestre 2020 sont très satisfaisantes, et ce d'autant plus si l'on considère l'impact de la pandémie et les restrictions de déplacement toujours en vigueur. Les ventes de la BU Printing & Converting ont diminué de 23.3% pour s'établir à CHF 880 millions en 2020 en raison de la baisse du carnet de commandes en début d'année par rapport à 2019 et à la baisse des entrées de commandes durant les six premiers mois de l'exercice. Les ventes de la BU Services & Performance ont augmenté de 0.7% pour atteindre CHF 492 millions. Les ventes comptabilisées pour les services ont reculé de 17% par rapport à 2019 en raison des restrictions liées aux déplacements, mais la chaîne logistique des pièces détachées a fait preuve d'une grande résilience et les ventes de pièces sont restées stables (en excluant l'acquisition de CITO).



Chiffres d'affaires 2020 2019 Δ% En millions de CHF Europe 646.7 47.1% 730.7 44.6% -11.5 Amériques 392.1 28.6% 518.8 31.7% -24.4 Asie & Océanie 278.6 20.3% 328.6 20.1% -15.2 Afrique 54.6 4.0% 58.2 3.6% -6.2 Total 1 372.0 100.0% 1 636.3 100.0% -16.2





Résultats

Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 44 millions (ou 3.2%) du chiffre d'affaires, par rapport à CHF 81 millions (ou 5.0%) en 2019. Le résultat opérationnel (EBIT) du deuxième semestre est resté à un bon niveau, mais il n'a pas pu compenser l'impact négatif des confinements du premier semestre 2020.

Le résultat opérationnel (EBIT) de la BU Printing & Converting a atteint CHF -17 millions, contre CHF 24 millions en 2019. L'important recul des ventes et la diminution de l'utilisation des capacités industrielles liée aux confinements, principalement au premier semestre de l'année, ont conduit à cette baisse du résultat opérationnel (EBIT). Les campagnes de qualité lancées en 2018 sont pratiquement terminées et ont permis d'améliorer fortement la satisfaction client. Les mesures de réduction des coûts mises en place sont en bonne voie et ont donné des résultats encourageants. La Business Unit Services & Performance a été moins impactée par la pandémie de Covid-19, car la chaîne logistique des pièces détachées s'est montrée très efficace et d'une grande résilience, et une partie des activités de maintenance et d'assistance technique a pu être effectuée à distance. Le résultat opérationnel (EBIT) a atteint CHF 62 millions (contre CHF 59 millions l'année précédente) malgré l'impact négatif très marqué de taux de change moins favorables. Un plan d'amélioration de la rentabilité lancé au premier trimestre 2020 a permis de stabiliser le résultat opérationnel (EBIT) de la BU Services & Performance. Les deux Business Unit ont bénéficié de l'impact favorable mais ponctuel de la vente d'un bien immobilier en Amérique du Nord, conclue en 2020. L'impact positif sur le résultat opérationnel (EBIT) s'est élevé à CHF 14 millions pour la BU Printing & Converting et à CHF 7 millions pour la BU Services & Performance.



Le résultat net à chuté à CHF 17 millions, contre CHF 53 millions en 2019. La baisse du résultat net est principalement liée au recul du résultat opérationnel (EBIT) et aux résultats en baisse des entreprises associées. Les impôts n'ont pas diminué proportionnellement au résultat avant impôt en raison des pertes subies par les entités, pour lesquelles aucun impôt d'actif différé n'a été comptabilisé en 2020.

Bilan

L'importante réduction du fonds de roulement net a contribué à un excellent cash flow provenant des activités opérationnelles de CHF 160 millions, contre CHF 55 millions en 2019. La position de la dette nette, qui était de CHF 59 millions en 2019, s'est transformée en une position nette de trésorerie de CHF 4 millions en 2020. Cette amélioration prend en compte des dépenses d'investissement de CHF 43 millions, l'acquisition de participations majoritaires dans les entreprises Yancheng Hongjing Machinery Technology Co. Ltd et CITO-SYSTEM GmbH, et l'achat de participations minoritaires dans Mouvent pour un montant total de CHF 31 millions. La rentabilité des capitaux investis (ROCE) a diminué pour s'établir à 8.3% au cours de l'année considérée, contre 12.9% en 2019, en raison de la baisse du résultat opérationnel (EBIT). Le ratio de fonds propres est passé à 33.2%, contre 36.7% lors de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique surtout par l'imputation des écarts d'acquisitions sur les capitaux propres, par le rachat d'intérêts minoritaires comptabilisés dans les capitaux propres et l'augmentation de la dette et des liquidités, qui ont entraîné une augmentation du bilan total.

Proposition de dividende

La politique du Groupe en matière de dividendes recommande un taux de distribution des bénéfices compris entre 30-50% du bénéfice net consolidé après impôts. Les incertitudes liées à la pandémie restant élevées, le Conseil d'administration recommande à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de ne pas verser de dividende en 2021 (CHF 1.50 en 2020).

Perspectives pour 2021

La poursuite de la crise de la Covid-19 en 2021, les mesures drastiques et les nouvelles contraintes gouvernementales ralentiront probablement l'économie pendant au moins 24 mois. Mais les difficultés sont également porteuses d'opportunités et le Groupe aura de nombreuses cartes à jouer, que ce soit en termes de services, de machines, de nouvelles réponses aux attentes de nos clients, de la transformation de notre Groupe, de son nouveau réseau de vente ou de la rationalisation de nos processus pour mieux servir notre clientèle. Nous récolterons les fruits des investissements réalisés ces dernières années. Dans le cadre de sa nouvelle organisation, le Groupe continuera à dépenser prudemment tout en transformant l'entreprise et en concrétisant sa vision.

Sur la base de l'évaluation actuelle de l'environnement des affaires, des perspectives mondiales et de la pandémie, le Groupe s'attend pour 2021 à un chiffre d'affaires et à un résultat opérationnel (EBIT) similaires ou légèrement en hausse par rapport à ceux de l'année précédente. Les objectifs à long terme, visant au minimum un résultat opérationnel (EBIT) de 8% et une rentabilité des capitaux investis (ROCE) de 20%, sont maintenus.

Assemblée générale ordinaire

Les mandats de l'ensemble des membres du Conseil d'administration doivent être renouvelés pour une durée d'un an. Lors de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 30 mars 2021, Alain Guttmann, Thierry de Kalbermatten, Jürgen Brandt, Gian-Luca Bona et Philip Mosimann seront proposés pour réélection pour une nouvelle période d'un an. Le Conseil d'administration souhaite proposer Alain Guttmann comme Président du Conseil. En marge de la proposition de ne pas verser de dividende, l'Assemblée générale ordinaire traitera également les demandes relatives à la rémunération du Conseil d'administration (AG 2021-AG 2022) et du Comité de direction (exercice 2022).



Bobst Group SA, Mex, Suisse

