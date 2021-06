Bobst : prévoit des résultats déjà positifs au premier semestre 2021 et revoit ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'exercice 2021

18 juin 2021

Bobst Group prévoit des résultats déjà positifs au premier semestre 2021 et revoit ses prévisions à la hausse pour l'ensemble de l'exercice 2021

Bobst Group est confiant dans sa capacité à dépasser ses prévisions précédentes pour l'année en cours malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et l'augmentation significative des coûts des matières premières et des charges logistiques qui aura un impact négatif sur la marge. Pour l'exercice 2021, le Groupe prévoit un chiffre d'affaires de CHF 1.5 à CHF 1.6 milliard (contre CHF 1.372 milliard en 2020). Les nouvelles prévisions du résultat opérationnel (EBIT) pour l'ensemble de l'exercice 2021 - qui étaient un peu plus élevées que celles de l'année précédente (3.2% en 2020) - sont désormais de l'ordre de 5% à 6%.



Le Groupe communiquera les résultats financiers semestriels détaillés le 26 juillet 2021.



Une convocation séparée sera envoyée pour les résultats semestriels du 26 juillet.



Bobst Group SA, Mex, Suisse

