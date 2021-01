Bobst s'empare de la majorité des actions de la société française Jetpack SAS

Zurich (awp) - Bobst renforce ses activités dans les machines d'impression d'étiquettes ainsi que sa présence sur les marchés français et d'Afrique francophone. Le fabricant vaudois d'équipements et solutions pour la fabrication d'emballages a acquis 51% des actions du fournisseur parisien de services dans l'impression à jet d'encre Jetpack SAS. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

La reprise de Jetpack permet à Bobst d'offrir aux imprimeurs l'accès à toute une gamme de solutions pour imprimer, convertir et façonner le film et les étiquettes, précise mercredi la société établie à Mex dans un bref communiqué. Avec le soutien de Bobst, le portefeuille des produits et des services offerts aux clients français et d'Afrique francophone sera le plus étendu de toute l'industrie.

vj