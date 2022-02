Le bénéfice de Bobst rebondit en 2021, dividende extraordinaire

Genève (awp) - Fortement touchées par la pandémie de coronavirus en 2020, les affaires de Bobst ont bénéficié d'une reprise dynamique en 2021. Si les ventes et le résultats d'exploitation sont conformes aux attentes, le bénéfice net a bondi grâce notamment à la baisse du taux d'imposition. Après une année de disette, les actionnaires toucheront un dividende ordinaire plus généreux, mais également un dividende extraordinaire.

Le chiffre d'affaires du fabricant de machines d'emballage a progressé de 13,9% à 1,56 milliard de francs suisses au cours de l'exercice 2021, selon un communiqué publié vendredi. Quant au bénéfice net, il a plus que quintuplé à 93 millions de francs suisses, après seulement 17,3 millions à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation Ebit a pour sa part plus que doublé à 99,0 millions de francs suisses. La marge correspondante s'est inscrite à 6,3%. La rentabilité des capitaux investis (ROCE) a progressé à 22,0%, après 8,3% l'année précédente.

La hausse du résultat net s'explique par la croissance de l'Ebit d'une part, mais aussi par un recul du taux d'imposition moyen à 20,9%, contre 27,5% un an plus tôt, indique Bobst. Le groupe a également utilisé des pertes fiscales non reconnues précédemment en Suisse et en Chine.

Compte tenu de la performance, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende ordinaire de 2 francs suisses par actions, alors qu'elle n'en avait pas versé au titre de 2020. Elle proposera également le versement d'un dividende extraordinaire de 6 francs suisses par action, en raison de la bonne position de trésorerie et des très bons résultats financiers.

Les entrées de commandes ont également été au rendez-vous. Par rapport à fin 2020, les carnets de commandes de machines affichaient une progression de 80% à fin 2021.

Pour 2022, Bobst vise un chiffre d'affaires de 1,7 à 1,8 milliard de francs suisses et une marge opérationnelle Ebit de 7 à 8%. Le groupe maintient son objectif à long terme d'une marge Ebit d'au moins 8% et d'une rentabilité des capitaux investis d'au moins 20%.

Malgré cet optimisme, l'entreprise reconnaît que l'année en cours réservera des défis, notamment en raison des problèmes sanitaires, de la hausse des coûts des matières premières et des composants et des problèmes des chaînes d'approvisionnements.

rq/jh