Rassembler toutes les pièces du puzzle : comment BOBST Connect façonne l'avenir du marché de l'emballage

Pour offrir cette connectivité, BOBST contribue à une transformation radicale de la chaîne de valeur de l'emballage, en permettant de décloisonner les silos afin d' obtenir une vision d'ensemble connectée de bout en bout.

BOBST a exprimé sa volonté de façonner l'avenir du marché de l'emballage et a élaboré une stratégie reposant sur quatre piliers : la connectivité, la numérisation, l'automatisation et la durabilité. L'élément central de ces solutions individuelles est BOBST Connect, une plateforme ouverte qui orchestre l'ensemble du processus de production d'emballages et intègre tous les composants essentiels pour rendre la production plus efficace.

« BOBST Connect est une plateforme à guichet unique qui permet aux imprimeurs, convertisseurs et fabricants d'outils d'accéder à notre écosystème de solutions numériques utilisant la technologie avancée de l'Internet des objets (IoT) », indique Serge Morisod, responsable du Laboratoire IoT de BOBST. « En améliorant les flux de données entre équipements physiques et solutions numériques, elle assure une communication rapide et transparente tout au long de la chaîne d'approvisionnement et optimise l'ensemble du flux de production. L'un des aspects les plus intéressants de BOBST Connect est qu'il s'agira d'une plateforme très évolutive, qui offrira un nombre croissant de fonctionnalités au fur et à mesure de son développement.

BOBST Connect englobe cinq domaines : la pré-presse, la production, l'optimisation, la maintenance et le marché. Plusieurs solutions sont déjà disponibles dans tous ces domaines, et de nombreuses autres sont en cours de développement (vous en trouverez un aperçu ci-dessous, avec quelques exemples des solutions les plus prometteuses à l'étude).