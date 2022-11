Factbox-Les bailleurs d'avions poursuivent les assureurs pour 8 milliards de dollars au sujet des avions russes piégés

Plus de 400 avions loués d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars ne peuvent quitter la Russie après que les sanctions de l'Union européenne ont forcé la résiliation de leurs baux.

Les bailleurs affirment que les avions sont couverts par des polices contre la guerre ou le vol, mais les assureurs soulignent que les avions ne sont pas endommagés et pourraient encore être restitués.

Voici une liste des réclamations déposées contre les assureurs à Londres, Dublin et aux États-Unis, le dépôt le plus récent figurant en premier.

SMBC AVIATION CAPITAL VS LLOYD'S OF LONDON

SMBC a déposé une plainte contre Lloyd's of London devant la Haute Cour irlandaise le 28 novembre.

La SMBC, dont le siège social est en Irlande et qui est détenue par un consortium comprenant le japonais Sumitomo Corp et Sumitomo Mitsui Financial Group, a enregistré une dépréciation de 1,6 milliard de dollars au début de l'année pour couvrir l'impact financier total du blocage de 34 jets en Russie.

CDB AVIATION CONTRE 18 ASSUREURS

Le 15 novembre, le loueur irlandais CDB Aviation, propriété de la China Development Bank, a déposé une plainte devant la Haute Cour irlandaise contre 18 assureurs au sujet de jets bloqués en Russie. CDB Aviation a reconnu une dépréciation d'actifs de 747 millions de yuans (105 millions de dollars) en août, mais a déclaré qu'il ne s'agissait pas de la valeur totale des jets.

BOC AVIATION CONTRE 16 ASSUREURS

BOC Aviation a entamé une action en justice contre 16 assureurs, selon un dépôt de la Haute Cour irlandaise le 3 novembre. La société BOC, basée à Singapour, a comptabilisé en août une dépréciation d'actifs de 804 millions de dollars concernant les 17 avions qu'elle possède et qui se trouvent toujours en Russie, en déclarant qu'il était peu probable qu'elle puisse récupérer les jets "dans un avenir prévisible, voire jamais".

AVOLON CONTRE 15 ASSUREURS

Avolon intente une action en justice contre 15 assureurs devant la Haute Cour irlandaise, selon un document déposé le 3 novembre, après que le loueur d'avions ait enregistré une dépréciation de 304 millions de dollars au premier trimestre pour couvrir l'impact financier de 10 jets bloqués en Russie.

AIRCASTLE CONTRE 30 ASSUREURS

Fin octobre, Aircastle a déposé une plainte contre plus de 30 assureurs auprès de la Cour suprême de l'État de New York au sujet de neuf avions et autres équipements bloqués en Russie. Aircastle a déclaré plus tôt cette année qu'elle avait comptabilisé 252 millions de dollars de pertes de valeur pour les jets.

CARLYLE CONTRE 30 ASSUREURS

Carlyle Aviation Partners a déposé une plainte de 700 millions de dollars dans le comté de Miami-Dade, en Floride, contre plus de 30 assureurs qui n'ont pas payé pour 23 avions bloqués en Russie, a-t-elle déclaré fin octobre.

DUBAI AEROSPACE CONTRE 11 ASSUREURS

Dubai Aerospace Enterprise a intenté une action en justice à Londres contre 11 assureurs, dont Lloyd's of London, AIG, Chubb et Swiss Re en octobre, deux mois après avoir radié près de 600 millions de dollars pour 19 avions bloqués en Russie.

AVIATOR CAPITAL CONTRE 15 ASSUREURS

En août, Aviator Capital a intenté une action en justice de 147 millions de dollars contre Chubb, Hive Underwriters, HDI Global et une douzaine de syndicats du Lloyd's de Londres devant un tribunal de Floride pour avoir omis de régler des sinistres concernant quatre avions commerciaux et trois moteurs loués à des compagnies aériennes russes.

AERCAP CONTRE AIG, LLOYD'S OF LONDON

En juin, Aercap a intenté un procès de 3,5 milliards de dollars à Londres contre AIG et Lloyd's au sujet de 141 avions et 29 moteurs d'avion appartenant à Aercap et loués à des compagnies aériennes russes.

