Le bailleur BOC Aviation cherche 80 avions Airbus dans sa plus grosse commande

La commande comprend 10 avions A321XLR, 50 avions A321neo et 20 avions A320neo, et la livraison des jets est prévue entre 2027 et 2029.

"Il s'agit de la plus importante commande unique que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'appareils Airbus achetés depuis notre création", a déclaré Robert Martin, le directeur général de BOC Aviation.

Le loueur d'avions basé à Singapour avait conclu un accord en mars pour acheter 11 Boeing 737 Max 8, dont la livraison est prévue en 2023 et 2024.