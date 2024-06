BOC Aviation Limited est une société de location-exploitation d'avions basée à Singapour. La société se concentre sur l'achat d'avions neufs, économes en carburant et très demandés, directement auprès des constructeurs aéronautiques, sur le financement efficace de ces achats d'avions et sur la location opérationnelle à long terme de ces avions auprès d'une clientèle diversifiée. Elle possède et gère une flotte d'environ 635 avions. Elle détient une clientèle d'environ 91 compagnies aériennes dans 45 pays et régions dans les portefeuilles détenus et gérés. Elle offre des services aux compagnies aériennes et aux propriétaires d'aéronefs, notamment des contrats de location directe, des facilités de vente et de cession-bail et la gestion d'actifs pour le compte de tiers. Elle fournit également des services de revente d'avions et de gestion technique aux compagnies aériennes, aux banques et à d'autres investisseurs. Son portefeuille d'avions comprend, entre autres, la famille Airbus A320CEO, la famille Airbus A330CEO, la famille Airbus A320NEO, la famille Airbus A330NEO, la famille Airbus A350, la famille Boeing 737NG, la famille Boeing 737 MAX et la famille Boeing 777-300ER.

Secteur Services financiers aux entreprises