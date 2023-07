Bocana Resources Corp. a fait le point sur le projet de forage au diamant de son projet Escala en Bolivie. Après la signature du contrat avec Leduc Drilling S.R.L., (acLeDucac) pour la première phase ("Phase I") de la campagne de forage au diamant, l'équipe géologique de la société a été déployée peu après sur le site et a commencé à identifier les emplacements des neuf premiers trous de forage.

Par la suite, Corporación Minera de Bolivia (Comibolac) a fait part de son souhait de mobiliser un représentant sur place pour assurer la liaison et coordonner les ressources avec les communautés locales, la Société et Comibol avant le début des travaux de forage. Cependant, le retard pris par Comibolac dans le déploiement de cet agent de liaison a reporté le début de la partie de la campagne de forage de la phase I de la société. Par conséquent, on estime maintenant que le forage commencera dès que Comibol aura déployé son représentant sur le site dans la région d'Escala, ce qui, selon la société, devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, et que LeDuc sera mobilisé immédiatement après.

Les carottes seront envoyées à un laboratoire régional pour analyse et la société diffusera les résultats d'analyse dès qu'elle les recevra.