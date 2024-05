Bodycote plc est un fournisseur de services de traitement thermique. Les secteurs d'activité de la société comprennent l'aérospatiale, la défense et l'énergie (ADE) et l'automobile et l'industrie générale (AGI), à savoir ADE-Europe de l'Ouest, ADE-Amérique du Nord, ADE-Marchés émergents, AGI-Europe de l'Ouest, AGI-Amérique du Nord et AGI-Marchés émergents. Ses procédés de traitement thermique comprennent la cémentation, le revenu, la mise en solution et le traitement du vieillissement, les procédés pour les aciers inoxydables spéciaux (S3P), le recuit et la normalisation. Ses procédés d'assemblage des métaux comprennent des procédés spécialisés tels que le soudage par faisceau d'électrons, le soudage sous vide et le brasage en nid d'abeille. Les produits et services de technologie de surface de l'entreprise comprennent les services de revêtement, le développement de revêtements et d'applications, les technologies de scellement de revêtements spécialisés, la fabrication complète, la fourniture de matériaux de revêtement et le transfert de technologie. Les services de pressage isostatique à chaud (HIP) comprennent les technologies Powdermet, les services de pressage isostatique et les services de soutien HIP.

Secteur Machines et équipements industriels