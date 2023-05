Sept des 15 fonds spéculatifs présents à la conférence annuelle Sohn Hong Kong Investment Leaders Conference cette semaine ont présenté des idées d'investissement liées à la Chine, ce qui contraste fortement avec l'année dernière, lorsque la deuxième économie mondiale était encore sous le coup du COVID-19 et à peine mentionnée.

Seth Fischer, fondateur et directeur des investissements d'Oasis Management, un investisseur à long terme en Asie, a rejeté l'idée que la Chine n'est pas investissable et a déclaré qu'il avait jeté son dévolu sur le secteur de l'enseignement supérieur et professionnel, qui n'est pas affecté par l'interdiction de Pékin sur le tutorat après l'école à partir de 2021.

"L'enseignement professionnel est comme une colonne vertébrale pour la main-d'œuvre chinoise", a déclaré M. Fischer. "Il est au service de la société.

M. Seth prévoit un doublement du prix des actions de China Education Group et de New Higher Education, et apprécie également les obligations convertibles de China Yuhua Education.

Si les marchés boursiers chinois ont rebondi sur leurs plus bas niveaux d'octobre après la réouverture, l'optimisme a été atténué par une reprise économique inégale. Les investisseurs étrangers ont réduit leur exposition pour éviter les risques économiques et géopolitiques.

Cependant, la réouverture de la Chine a été un thème clé lors de la première conférence en personne du Sohn depuis 2019, qui invite les fonds asiatiques à présenter leurs meilleures idées d'investissement.

"Nous le voyons dans les ventes aux enchères de biens immobiliers secondaires, dans l'industrie manufacturière, ils reprennent lentement leurs activités", a déclaré Fischer à Reuters.

Richard Lawrence, qui a fondé Overlook Investments Group à Hong Kong en 1991 et gère plus de 6 milliards de dollars, a orienté le public vers l'entreprise publique China Yangtze Power, un exploitant d'installations hydroélectriques qu'il a qualifié de "valeur sûre du changement climatique" en Chine.

Lawrence a salué les marges bénéficiaires, les perspectives de croissance à long terme et la gestion du capital de l'entreprise comme autant de raisons de parier sur une société dont la capitalisation boursière s'élève à 80 milliards de dollars. "Il n'y a rien qui s'en approche, en fait, au niveau mondial", a-t-il déclaré.

Triata Capital, un fonds spéculatif axé sur la Chine émergente lancé en 2021 et qui a enregistré un rendement de 23 % l'année dernière, estime que la plateforme sociale de vidéos courtes Kuaishou Technology est sous-évaluée.

Sean Ho, fondateur et directeur des investissements de Triata, a déclaré qu'il n'envisageait pas de se détourner de la Chine et qu'il s'intéressait aux secteurs de l'intelligence artificielle et de la restauration.

Eric Wong, fondateur de Stillpoint Investments, dont le siège est à New York, recommande LBX Pharmacy, qui était auparavant à la traîne parmi les principales chaînes de pharmacies chinoises.

Les entreprises qui devraient bénéficier de l'essor de la demande de véhicules électriques (VE) ont également fait l'objet d'une attention particulière. Edward Lei, d'Astroll Management, ancien partenaire de Tiger Global, a recommandé BOE Varitronix, une société basée dans le Guangdong, leader dans le domaine des écrans automobiles, qui est bien placée pour gagner des parts de marché sur les acteurs japonais et coréens.

Fei Sun, fondateur d'Epimelis Capital, a suggéré un spread trade entre les actions A chinoises du géant des véhicules électriques BYD et les actions H cotées à Hong Kong, une opportunité créée par les investisseurs étrangers qui dénouent les actions hongkongaises de BYD.