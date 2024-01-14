* ALASKA AIRLINES-A COMMENCÉ CE WEEK-END LES INSPECTIONS PRÉLIMINAIRES D'UN GROUPE DE NOS AVIONS 737-9 MAX
* ALASKA AIRLINES- JUSQU'À 20 DE NOS AVIONS POURRAIENT FAIRE L'OBJET D'INSPECTIONS PRÉLIMINAIRES
* ALASKA AIRLINES VA METTRE EN PLACE ET AMÉLIORER SES PROPRES NIVEAUX DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ POUR LA PRODUCTION DE SES AVIONS.
* ALASKA AIRLINES- À PARTIR DE CETTE SEMAINE, NOUS RENFORCERONS NOTRE PROPRE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES AVIONS D'ALASKA SUR LA CHAÎNE DE PRODUCTION DE BOEING.
* ALASKA AIRLINES- FAA IS REQUIRING MORE DATA FROM BOEING BEFORE BEFORE THE MANUFACTURERS PROPOSED INSPECTION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS Source text for Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :