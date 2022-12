BOC Aviation passe commande chez Boeing

Société mondiale de location-exploitation d'avions, BOC Aviation Limited a commandé à Boeing 40 jets 737-8 supplémentaires. Avec cette commande, BOC Aviation poursuit sa stratégie d'achat d'avions neufs, économes en carburant et respectueux de l'environnement, qui sont très demandés par les compagnies aériennes. " Nous sommes ravis de continuer à renforcer notre relation existante avec Boeing, avec cette commande supplémentaire de 40 appareils ", a déclaré David Walton , directeur général adjoint et chef de l'exploitation de BOC Aviation.Cette commande supplémentaire porte le total du carnet de commandes de 737 MAX 8 à 80 appareils.Boeing continue de constater une forte demande du marché pour la famille 737 MAX, avec plus de 1 500 commandes brutes depuis fin 2020." Nous sommes fiers que BOC Aviation continue d'investir dans le 737-8 avec sa polyvalence de pointe et sa capacité à desservir de manière rentable presque tous les marchés court et moyen-courriers ", a déclaré Ryan Weir, vice-président des ventes mondiales de leasing pour Boeing Commercial Airplanes.