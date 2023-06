Boeing : Air India commande 220 appareils et 70 en option

Boeing annonce que la compagnie Air India a finalisé une commande portant sur un nombre maximal de 290 nouveaux appareils Boeing ainsi que sur des services étendus.



Concrètement, la commande porte sur 190 appareils 737 MAX, 20 avions 787 Dreamliners et 10 avions 777X avec des options portant sur 50 appareils 737 MAX et 20 appareils 787 Dreamliners.



Il s'agit de la commande la plus importante signée par Boeing en Asie du Sud et s'inscrit dans un partenariat qui dure depuis 90 ans avec Air India.



Boeing précise qu'au cours des 20 prochaines années, l'Asie du Sud devrait plus que tripler sa flotte en service, passant de 700 à 2300 appareils pour répondre à la demande des passagers.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.