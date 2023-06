Boeing : Akasa Air commande quatre 737-8 supplémentaires

Boeing et Akasa Air ont annoncé aujourd'hui une commande de quatre 737-8 supplémentaires au salon du Bourget.



Akasa Air a rapidement augmenté sa part de marché et sa flotte à 19 avions sur 16 destinations pour soutenir le marché en croissance rapide en Inde.



Avec la commande de quatre appareils supplémentaires, le carnet de commandes du transporteur indien comprend 76 avions, dont 23 737-8 et 53 avions 737-8-200.



'L'efficacité et la portée du 737-8 soutiennent le plan d'Akasa Air d'étendre les réseaux nationaux et régionaux.' a déclaré Brad McMullen , vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing.



