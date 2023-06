Boeing : Avolon commande 40 appareils 737 MAX

Dans le cadre du salon du Bourget, Boeing fait savoir que Avolon, une société internationale de leasing d'avions, lui a passé commande de 40 avions 737 MAX.



' L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre partenariat de longue date avec Boeing et notre soutien à leur programme 737 MAX. Nous sommes confiants dans la demande à long terme de nos clients pour le 737 MAX, et cette commande prolonge notre pipeline de livraison jusqu'en 2030 ', a déclaré Andy Cronin, directeur général d'Avolon.



'La transition de la flotte mondiale vers des avions de nouvelle technologie plus économes en carburant est une priorité pour notre industrie, et nous cherchons à jouer un rôle de premier plan en aidant les compagnies aériennes à atteindre leurs objectifs de durabilité', ajoute-t-il.



