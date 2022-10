Boeing : IAG commande 50 Boeing 737 avec des options pour 100

International Airlines Group (IAG) a approuvé un accord avec Boeing pour commander un total de 50 737-8-200 et 737-10 avec des options pour 100 avions supplémentaire.



Le plus grand modèle de la famille, le 737-10 peut accueillir jusqu'à 230 passagers dans une configuration à classe unique et peut parcourir jusqu'à 3 300 milles.



Le 737-8-200 permettra à IAG de configurer l'avion avec jusqu'à 200 sièges, augmentant ainsi le potentiel de revenus et réduisant la consommation de carburant.



Le 737 intègre les moteurs CFM International LEAP-1B de dernière technologie.



' Nous nous félicitons de la décision prise aujourd'hui par les actionnaires d'IAG d'approuver une commande ferme de 50 737-8-200 et 737-10, avec des options pour 100 autres, et nous sommes impatients de travailler avec IAG pour réintroduire le 737 dans les flottes du Groupe', a déclaré Ihssane Mounir, vice-président directeur des ventes commerciales et du marketing de Boeing.



